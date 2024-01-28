Макаллистер будет готов к "Челси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Алексис Макаллистер должен вернуться к матчу Премьер-Лиги против "Челси" в среду.

Макаллистер неожиданно не попал в заявку "Ливерпуля" на матч 4-го раунда Кубка Англии против "Норвича" в воскресенье.



После победы со счетом 5:2 Клопп сообщил, что с Макаллистером ничего не случилось, и Алексис сможет вернуться на поле "Энфилда" уже через три дня.



"Алексис сегодня всего лишь получил отдых. У него был небольшой дискомфорт, поэтому он, наверное, будет готов к среде".



"Следующий матч уже совсем скоро. Ты поспишь три раза и уже играть против "Челси" здесь. Разумеется, это будет другой матч. А затем будет выезд к "Арсеналу".



"Поэтому мы нуждаемся во всех своих игроках, и нам нужно, чтобы они были в своем лучшем состоянии. Надеюсь, мы в хорошем состоянии как команда и можем быть неудобным соперником. Давайте посмотрим", — сообщил Клопп ITV.