МЮ не без труда победил "Ньюпорт" из четвертого дивизиона

Гол и результативная передача Антони помогли "Манчестер Юнайтед" победить "Ньюпорт" из четвертого дивизиона со счетом 2:4 и выйти в 1/8 финала Кубка Англии.

Матч начался с двух быстрых голов в исполнении "Юнайтед". Открыл счет Бруну Фернандеш на седьмой минуте, пробив с границы штрафной после передачи назад от Антони — 0:1.



Спустя шесть минут Диогу Далот вошел в штрафную с правого фланга, после чего покатил под удар Кобби Майну — 0:2.



В этом матче мог быть еще один быстрый гол, но удар Алехандро Гарначо на себя приняла перекладина.



"Ньюпорт" вовсе не отсиживался возле своих ворот, но эффективности соперника хозяевам не хватало в атакующих действиях.



Тем не менее, на 36-й минуте "Ньюпорт" отыграл один гол. Брин Моррис пробил с дистанции, а рикошет от Лисандро Мартинеса не оставил Алтаю Байындыру шансов на спасение — 1:2.



А вот в начале второго тайма хозяева и вовсе сравняли счет. Уилл Эванс опередил Рафаэля Варана и замкнул прострел с левого фланга — 2:2.



Далее игра была очень непростой для "Юнайтед", однако более высокий класс "красных дьяволов" обнаружил себя на 68-й минуте. Антони сыграл на добивании после того, как Люк Шоу закрутил мяч в штангу — 2:3.



Концовка матча сложилась безмятежно для "Юнайтед". Более того, уже в компенсированное Расмус Хейлунд упрочил победу гостей, добив мяч в ворота после отраженного голкипером удара Омари Форсона — 2:4.



Победа над представителем Лиги Два не далась "Юнайтед" легко. Однако сенсации не случилось, и дальше "дьяволы" сыграют с "Бристоль Сити" или "Ноттингем Форест".



"Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед" — 2:4 (1:2)



Голы: Моррис 36, Эванс 47 — Фернандеш 7, Майну 13, Антони 68, Хейлунд 90.



"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Далот, Варан (Эванс 90), Мартинес (Магуайр 89), Шоу (Камбвала 82), Майну, Каземиро (Мактоминей 81), Фернандеш, Гарначо, Антони (Форсон 88), Хейлунд.