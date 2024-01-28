МЮ не без труда победил "Ньюпорт" из четвертого дивизиона
Гол и результативная передача Антони помогли "Манчестер Юнайтед" победить "Ньюпорт" из четвертого дивизиона со счетом 2:4 и выйти в 1/8 финала Кубка Англии.
Матч начался с двух быстрых голов в исполнении "Юнайтед". Открыл счет Бруну Фернандеш на седьмой минуте, пробив с границы штрафной после передачи назад от Антони — 0:1.
Спустя шесть минут Диогу Далот вошел в штрафную с правого фланга, после чего покатил под удар Кобби Майну — 0:2.
В этом матче мог быть еще один быстрый гол, но удар Алехандро Гарначо на себя приняла перекладина.
"Ньюпорт" вовсе не отсиживался возле своих ворот, но эффективности соперника хозяевам не хватало в атакующих действиях.
Тем не менее, на 36-й минуте "Ньюпорт" отыграл один гол. Брин Моррис пробил с дистанции, а рикошет от Лисандро Мартинеса не оставил Алтаю Байындыру шансов на спасение — 1:2.
А вот в начале второго тайма хозяева и вовсе сравняли счет. Уилл Эванс опередил Рафаэля Варана и замкнул прострел с левого фланга — 2:2.
Далее игра была очень непростой для "Юнайтед", однако более высокий класс "красных дьяволов" обнаружил себя на 68-й минуте. Антони сыграл на добивании после того, как Люк Шоу закрутил мяч в штангу — 2:3.
Концовка матча сложилась безмятежно для "Юнайтед". Более того, уже в компенсированное Расмус Хейлунд упрочил победу гостей, добив мяч в ворота после отраженного голкипером удара Омари Форсона — 2:4.
Победа над представителем Лиги Два не далась "Юнайтед" легко. Однако сенсации не случилось, и дальше "дьяволы" сыграют с "Бристоль Сити" или "Ноттингем Форест".
"Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед" — 2:4 (1:2)
Голы: Моррис 36, Эванс 47 — Фернандеш 7, Майну 13, Антони 68, Хейлунд 90.
"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Далот, Варан (Эванс 90), Мартинес (Магуайр 89), Шоу (Камбвала 82), Майну, Каземиро (Мактоминей 81), Фернандеш, Гарначо, Антони (Форсон 88), Хейлунд.
28.01.2024 21:25
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Последние комментарии:
Даррен Бент - гей
(ответить)
Че там по ливерпукам?
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Только пенсы не прошли дальше, а кукарекают больше, чем все остальные
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Шо там, Техас скоро станет Россией?
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По информации The Times, при поиске нового главного тренера «Ливерпуль» планирует применить тот же подход, что и при назначении Клоппа в 2015 году. Он основан на анализе статистики, который позволит выявить наиболее предпочтительных кандидатов.
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https://ibb.co/02B4JQp
что может быть лучше?
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то я так и не понял, нью порт это лузирка, или лузерка это олд порт?
(ответить)
Есть ещё те, кто не смотрел чин-чин???
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4-й дивизион)))
100 миллионный Антони))))
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28.01.2024 20:04 #
zaeba1l
С очередной победой красные
казах - латентный манк
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так и есть))
28.01.2024 20:29 #
bangladesh
Лучшая команда в Англии прямо сейчас
Источник: http://fapl.ru/posts/105489/?c=1
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28.01.2024 20:36 #
electric
сасаааааааааааааать монки ухехехех
Источник: http://fapl.ru/posts/105489/?c=1
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28.01.2024 20:56 #
takernotagiver
Не исключаю, что Тен Хаг последует за Клоппом с Хави после этого матча
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Источник: http://fapl.ru/posts/105489/?c=1
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