МЮ не без труда победил "Ньюпорт" из четвертого дивизиона

Антони Гол и результативная передача Антони помогли "Манчестер Юнайтед" победить "Ньюпорт" из четвертого дивизиона со счетом 2:4 и выйти в 1/8 финала Кубка Англии.

Матч начался с двух быстрых голов в исполнении "Юнайтед". Открыл счет Бруну Фернандеш на седьмой минуте, пробив с границы штрафной после передачи назад от Антони — 0:1.

Спустя шесть минут Диогу Далот вошел в штрафную с правого фланга, после чего покатил под удар Кобби Майну — 0:2.

В этом матче мог быть еще один быстрый гол, но удар Алехандро Гарначо на себя приняла перекладина.

"Ньюпорт" вовсе не отсиживался возле своих ворот, но эффективности соперника хозяевам не хватало в атакующих действиях.

Тем не менее, на 36-й минуте "Ньюпорт" отыграл один гол. Брин Моррис пробил с дистанции, а рикошет от Лисандро Мартинеса не оставил Алтаю Байындыру шансов на спасение — 1:2.

А вот в начале второго тайма хозяева и вовсе сравняли счет. Уилл Эванс опередил Рафаэля Варана и замкнул прострел с левого фланга — 2:2.

Далее игра была очень непростой для "Юнайтед", однако более высокий класс "красных дьяволов" обнаружил себя на 68-й минуте. Антони сыграл на добивании после того, как Люк Шоу закрутил мяч в штангу — 2:3.

Концовка матча сложилась безмятежно для "Юнайтед". Более того, уже в компенсированное Расмус Хейлунд упрочил победу гостей, добив мяч в ворота после отраженного голкипером удара Омари Форсона — 2:4.

Победа над представителем Лиги Два не далась "Юнайтед" легко. Однако сенсации не случилось, и дальше "дьяволы" сыграют с "Бристоль Сити" или "Ноттингем Форест".

"Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед" — 2:4 (1:2)

Голы: Моррис 36, Эванс 47 — Фернандеш 7, Майну 13, Антони 68, Хейлунд 90.

"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Далот, Варан (Эванс 90), Мартинес (Магуайр 89), Шоу (Камбвала 82), Майну, Каземиро (Мактоминей 81), Фернандеш, Гарначо, Антони (Форсон 88), Хейлунд.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Ньюпорт, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2024 21:25

Количество просмотров Просмотров: 1477

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Последние комментарии:




  1. sufferwell 28.01.2024 22:41 # sufferwell
    Даррен Бент - гей

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  2. gameboy 28.01.2024 22:37 # gameboy
    Че там по ливерпукам?

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  3. ian 28.01.2024 22:21 # ian
    Только пенсы не прошли дальше, а кукарекают больше, чем все остальные

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  4. gucman 28.01.2024 21:58 # gucman
    Шо там, Техас скоро станет Россией?

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  5. dexter 28.01.2024 21:54 # dexter
    По информации The Times, при поиске нового главного тренера «Ливерпуль» планирует применить тот же подход, что и при назначении Клоппа в 2015 году. Он основан на анализе статистики, который позволит выявить наиболее предпочтительных кандидатов.

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  6. iskander8sg 28.01.2024 21:52 # iskander8sg
    https://ibb.co/02B4JQp
    что может быть лучше?

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  7. thegodfather 28.01.2024 21:49 # thegodfather
    то я так и не понял, нью порт это лузирка, или лузерка это олд порт?

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  8. electric 28.01.2024 21:41 # electric
    Есть ещё те, кто не смотрел чин-чин???

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  9. takernotagiver 28.01.2024 21:37 # takernotagiver
    4-й дивизион)))
    100 миллионный Антони))))

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  10. narcot 28.01.2024 21:33 # narcot
    28.01.2024 20:04 #
    zaeba1l

    С очередной победой красные


    казах - латентный манк

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  11. narcot 28.01.2024 21:32 # narcot
    так и есть))




    28.01.2024 20:29 #
    bangladesh

    Лучшая команда в Англии прямо сейчас

    Источник: http://fapl.ru/posts/105489/?c=1

    (ответить)

  12. narcot 28.01.2024 21:31 # narcot
    28.01.2024 20:36 #
    electric

    сасаааааааааааааать монки ухехехех

    Источник: http://fapl.ru/posts/105489/?c=1

    (ответить)

  13. narcot 28.01.2024 21:31 # narcot
    28.01.2024 20:56 #
    takernotagiver

    Не исключаю, что Тен Хаг последует за Клоппом с Хави после этого матча
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    Источник: http://fapl.ru/posts/105489/?c=1

    (ответить)

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