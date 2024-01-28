Тен Хаг: "Я разберусь с Рэшфордом"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал "внутренним делом" отсутствие Маркуса Рэшфорда в заявке команды на матч Кубка Англии против "Ньюпорта".
В воскресенье Рэшфорд не приехал с "Юнайтед" на матч 4-го раунда Кубка Англии против представителя четвертого дивизиона.
Вместо этого Рэшфорд остался тренироваться на базе в Каррингтоне с плохим самочувствием — два дня подряд в ночном клубе в Белфасте не прошли для Маркуса бесследно.
Рэшфорд явным образом обманул свой клуб, задержавшись в Белфасте и пропустив тренировку "Юнайтед" в пятницу, и Тен Хаг обещает уладить эту проблему.
"Он явился приболевшим".
"Это внутреннее дело. Я разберусь с этим", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
Отметим, это не первый раз, когда Рэшфорд оказывается в беде после посещения ночного клуба. В декабре 2022 Маркус опоздал на командное собрание перед матчем против "Вулверхэмптона", но все равно сыграл и даже забил победный для "Юнайтед" гол.
28.01.2024 21:00
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