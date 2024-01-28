"Вилла" сделала очередное предложение по Роджерсу

"Астон Вилла" сделала очередное предложение о покупке вингера "Мидлсбро" Моргана Роджерса.

Роджерс остается целью номер один "Астон Виллы" на зимнее трансферное окно, и предыдущие отказы не останавливают бирмингемский клуб, особенно в свете желания Моргана поработать с Унаи Эмери.



Как сообщает The Athletic, на сей раз "Вилла" выразила готовность заплатить около 15 миллионов фунтов за 21-летнего англичанина.



The Independent уточняет, что речь идет о гарантированной сумме в 10 млн. фунтов. Остальное — бонусы, но бонусы, которые реально достижимы.



"Мидлсбро" не хочет терять своего ключевого игрока посреди сезона, однако на "Вилла Парк" надеются, что в начале предстоящей недели сделка по Роджерсу будет согласована.



Роджерс только прошлым летом присоединился к "Мидлсбро" из "Манчестер Сити", с тех пор сыграв 33 матча за команду Майкла Кэррика во всех соревнованиях.