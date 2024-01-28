"Ливерпуль" сокрушил "Норвич" в Кубке Англии

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" ворвался в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив дома "Норвич" из Чемпионшипа со счетом 5:2.

"Ливерпуль" сразу же принялся диктовать игру и едва не открыл счет на 10-й минуте. Дарвин Нуньес нанес обводящий удар из-за пределов штрафной — штанга!

Под таким натиском "Норвич" продержался только до 16-й минуты, когда 19-летний Джеймс Макконнелл навесил к дальней штанге, а там Кертис Джонс пробил головой — 1:0.

Однако на 22-й минуте счет внезапно стал равным. Это Бен Гибсон поборол Джаррела Куансу и практически спиной отправил мяч в ворота после подачи углового — 1:1.

Хозяева "Энфилда" продолжили оказывать давление и спустя шесть минут снова вышли вперед. Получив короткий пас с правого фланга от Конора Брэдли, Нуньес вторым касанием поразил нижний угол ворот — 2:1.

Вскоре Коди Гакпо и Райан Гравенберх имели по верному моменту, но первый из убойной позиции пробил мимо, а удар второго был остановлен защитником практически на линии ворот.

Затем "Ливерпуль" чуть ослабил хватку, но на 53-й минуте разразился своим третьим голом. Гибсон не смог прервать длинный заброс верхом, в результате чего Диогу Жота мощно пробил в касание — 3:1.

На 63-й минуте отличился и Виргил Ван Дейк, головой замкнув подачу Домиником Собослаи углового — 4:1. Примечательно, что оба игрока вышли на замену.

Впрочем, хоронить "Норвич" еще было рано. На 69-й минуте Борха Сайнс прекрасным дальним ударом заставил капитулировать Алиссона — 4:2.

Остаток матча был отмечен несколькими упущенными моментами "Ливерпуля", и на исходе компенсированного времени Гравенберх все-таки оформил пятый гол своей команды, пробив головой из пределов вратарской — 5:2.

"Ливерпуль" без проблем справился с "Норвичем" и в следующем раунде дома сыграет с победителем переигровки между "Уотфордом" и "Саутгемптоном".

"Ливерпуль" — "Норвич" — 5:2 (2:1)

Голы: Джонс 16, Нуньес 28, Жота 53, Ван Дейк 63, Гравенберх 90 — Гибсон 22, Сайнс 69.

"Ливерпуль": Алиссон, Брэдли, Куанса, Конате (Ван Дейк 55), Гомес (Робертсон 55), Джонс (Собослаи 55), Макконнелл (Диас 79), Гравенберх, Гакпо, Нуньес (Александер-Арнольд 66), Жота.

"Вест Бромвич" — "Вулверхэмптон" — 0:2 (0:1)

Голы: Нету 38, Кунья 78.

"Уотфорд" — "Саутгемптон" — 1:1 (1:0)

Голы: Мартинс 5 — Стюарт Армстронг 89.


Метки Кубок Англии, Ливерпуль, Норвич, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2024 19:25

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Последние комментарии:




  1. obez-ian-ka 28.01.2024 21:05 # obez-ian-ka
    Антони провел мухомором всем хейтерам!

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  2. takernotagiver 28.01.2024 20:56 # takernotagiver
    Не исключаю, что Тен Хаг последует за Клоппом с Хави после этого матча

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  3. bembo 28.01.2024 20:55 # bembo
    А маунт живой?

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  4. quavo 28.01.2024 20:55 # quavo
    Че там батыр такая же дырка?

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  5. narcot-fake 28.01.2024 20:55 # narcot-fake
    Все что могут лемразики

    https://ibb.co/nBd8cD7

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  6. hunter022 28.01.2024 20:45 # hunter022
    Не хватает озверевшего Решфорда...

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  7. contrario 28.01.2024 20:41 # contrario
    жалко манков, они не там где должны быть.

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  8. largo-winch 28.01.2024 20:41 # largo-winch
    Знаете, что я думаю...
    Клопп в Реал после паузы
    А там Барса с Гвардиолой
    Эехеххеех
    Вот будет супер интересно наблюдать за ними

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  9. narcot 28.01.2024 20:40 # narcot
    скамо6ляди дают форму

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  10. takernotagiver 28.01.2024 20:38 # takernotagiver
    Очередное доказательство, что игроки МЮ - переоцененный сброд бездарей

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  11. electric 28.01.2024 20:36 # electric
    сасаааааааааааааать монки ухехехех!

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  12. empry 28.01.2024 20:34 # empry
    Надо же. Лысый выставил практически основу против клуба из четвертого дивизиона. Это не просто смело.

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  13. narcot 28.01.2024 20:32 # narcot
    обрыганпульцы, вашим тренером будет жират либо лолджерс. на крайняк бабка

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  14. electric 28.01.2024 20:32 # electric
    В общем, после комментов на фапле стало ясно, что нуньез > суарес.
    Спасибо фаплу, как говорится

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  15. contrario 28.01.2024 20:31 # contrario
    ена Юргена Клоппа убедила его остаться в «Ливерпуле».

    В пятницу главный тренер «Ливерпуля» объявил, что покинет клуб по окончании текущего сезона.

    Как сообщает The Times, Клопп был близок к уходу из «Ливерпуля» в середине прошлого сезона, однако его супруга Улла убедила его остаться в клубе, поскольку ей нравится жизнь в Мерсисайде.

    семейный вопрос уже отпадает

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  16. bangladesh 28.01.2024 20:29 # bangladesh
    Лучшая команда в Англии прямо сейчас

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  17. drogba11cool 28.01.2024 20:28 # drogba11cool
    клоп кидает эту портовую дрисню

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  18. keremet 28.01.2024 20:23 # keremet
    Эх а ведь Клопп продливал контракт до 26 чтобы не уйти в 24(

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  19. alexomck 28.01.2024 20:16 # alexomck
    Луис Суарес - перешел в Ливерпуль в 24 года, за 1,5 сезона в клубе 21+14

    Дарвин Нуньес - перешел в Ливерпуль в 22 года, за 1,5 сезона в клубе 26+14

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  20. largo-winch 28.01.2024 20:15 # largo-winch
    Клопп:

    «4 из 5 голов были созданы игроками академии. Это очень круто!»

    Неужели он уйдет (((((

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