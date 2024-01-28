"Ливерпуль" сокрушил "Норвич" в Кубке Англии
"Ливерпуль" ворвался в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив дома "Норвич" из Чемпионшипа со счетом 5:2.
"Ливерпуль" сразу же принялся диктовать игру и едва не открыл счет на 10-й минуте. Дарвин Нуньес нанес обводящий удар из-за пределов штрафной — штанга!
Под таким натиском "Норвич" продержался только до 16-й минуты, когда 19-летний Джеймс Макконнелл навесил к дальней штанге, а там Кертис Джонс пробил головой — 1:0.
Однако на 22-й минуте счет внезапно стал равным. Это Бен Гибсон поборол Джаррела Куансу и практически спиной отправил мяч в ворота после подачи углового — 1:1.
Хозяева "Энфилда" продолжили оказывать давление и спустя шесть минут снова вышли вперед. Получив короткий пас с правого фланга от Конора Брэдли, Нуньес вторым касанием поразил нижний угол ворот — 2:1.
Вскоре Коди Гакпо и Райан Гравенберх имели по верному моменту, но первый из убойной позиции пробил мимо, а удар второго был остановлен защитником практически на линии ворот.
Затем "Ливерпуль" чуть ослабил хватку, но на 53-й минуте разразился своим третьим голом. Гибсон не смог прервать длинный заброс верхом, в результате чего Диогу Жота мощно пробил в касание — 3:1.
На 63-й минуте отличился и Виргил Ван Дейк, головой замкнув подачу Домиником Собослаи углового — 4:1. Примечательно, что оба игрока вышли на замену.
Впрочем, хоронить "Норвич" еще было рано. На 69-й минуте Борха Сайнс прекрасным дальним ударом заставил капитулировать Алиссона — 4:2.
Остаток матча был отмечен несколькими упущенными моментами "Ливерпуля", и на исходе компенсированного времени Гравенберх все-таки оформил пятый гол своей команды, пробив головой из пределов вратарской — 5:2.
"Ливерпуль" без проблем справился с "Норвичем" и в следующем раунде дома сыграет с победителем переигровки между "Уотфордом" и "Саутгемптоном".
"Ливерпуль" — "Норвич" — 5:2 (2:1)
Голы: Джонс 16, Нуньес 28, Жота 53, Ван Дейк 63, Гравенберх 90 — Гибсон 22, Сайнс 69.
"Ливерпуль": Алиссон, Брэдли, Куанса, Конате (Ван Дейк 55), Гомес (Робертсон 55), Джонс (Собослаи 55), Макконнелл (Диас 79), Гравенберх, Гакпо, Нуньес (Александер-Арнольд 66), Жота.
"Вест Бромвич" — "Вулверхэмптон" — 0:2 (0:1)
Голы: Нету 38, Кунья 78.
"Уотфорд" — "Саутгемптон" — 1:1 (1:0)
Голы: Мартинс 5 — Стюарт Армстронг 89.
28.01.2024 19:25
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Последние комментарии:
Антони провел мухомором всем хейтерам!
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Не исключаю, что Тен Хаг последует за Клоппом с Хави после этого матча
(ответить)
А маунт живой?
(ответить)
Че там батыр такая же дырка?
(ответить)
Все что могут лемразики
https://ibb.co/nBd8cD7
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Не хватает озверевшего Решфорда...
(ответить)
жалко манков, они не там где должны быть.
(ответить)
Знаете, что я думаю...
Клопп в Реал после паузы
А там Барса с Гвардиолой
Эехеххеех
Вот будет супер интересно наблюдать за ними
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скамо6ляди дают форму
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Очередное доказательство, что игроки МЮ - переоцененный сброд бездарей
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сасаааааааааааааать монки ухехехех!
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Надо же. Лысый выставил практически основу против клуба из четвертого дивизиона. Это не просто смело.
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обрыганпульцы, вашим тренером будет жират либо лолджерс. на крайняк бабка
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В общем, после комментов на фапле стало ясно, что нуньез > суарес.
Спасибо фаплу, как говорится
(ответить)
ена Юргена Клоппа убедила его остаться в «Ливерпуле».
В пятницу главный тренер «Ливерпуля» объявил, что покинет клуб по окончании текущего сезона.
Как сообщает The Times, Клопп был близок к уходу из «Ливерпуля» в середине прошлого сезона, однако его супруга Улла убедила его остаться в клубе, поскольку ей нравится жизнь в Мерсисайде.
семейный вопрос уже отпадает
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Лучшая команда в Англии прямо сейчас
(ответить)
клоп кидает эту портовую дрисню
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Эх а ведь Клопп продливал контракт до 26 чтобы не уйти в 24(
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Луис Суарес - перешел в Ливерпуль в 24 года, за 1,5 сезона в клубе 21+14
Дарвин Нуньес - перешел в Ливерпуль в 22 года, за 1,5 сезона в клубе 26+14
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Клопп:
«4 из 5 голов были созданы игроками академии. Это очень круто!»
Неужели он уйдет (((((
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