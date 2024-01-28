"Ливерпуль" сокрушил "Норвич" в Кубке Англии

"Ливерпуль" ворвался в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив дома "Норвич" из Чемпионшипа со счетом 5:2.

"Ливерпуль" сразу же принялся диктовать игру и едва не открыл счет на 10-й минуте. Дарвин Нуньес нанес обводящий удар из-за пределов штрафной — штанга!



Под таким натиском "Норвич" продержался только до 16-й минуты, когда 19-летний Джеймс Макконнелл навесил к дальней штанге, а там Кертис Джонс пробил головой — 1:0.



Однако на 22-й минуте счет внезапно стал равным. Это Бен Гибсон поборол Джаррела Куансу и практически спиной отправил мяч в ворота после подачи углового — 1:1.



Хозяева "Энфилда" продолжили оказывать давление и спустя шесть минут снова вышли вперед. Получив короткий пас с правого фланга от Конора Брэдли, Нуньес вторым касанием поразил нижний угол ворот — 2:1.



Вскоре Коди Гакпо и Райан Гравенберх имели по верному моменту, но первый из убойной позиции пробил мимо, а удар второго был остановлен защитником практически на линии ворот.



Затем "Ливерпуль" чуть ослабил хватку, но на 53-й минуте разразился своим третьим голом. Гибсон не смог прервать длинный заброс верхом, в результате чего Диогу Жота мощно пробил в касание — 3:1.



На 63-й минуте отличился и Виргил Ван Дейк, головой замкнув подачу Домиником Собослаи углового — 4:1. Примечательно, что оба игрока вышли на замену.



Впрочем, хоронить "Норвич" еще было рано. На 69-й минуте Борха Сайнс прекрасным дальним ударом заставил капитулировать Алиссона — 4:2.



Остаток матча был отмечен несколькими упущенными моментами "Ливерпуля", и на исходе компенсированного времени Гравенберх все-таки оформил пятый гол своей команды, пробив головой из пределов вратарской — 5:2.



"Ливерпуль" без проблем справился с "Норвичем" и в следующем раунде дома сыграет с победителем переигровки между "Уотфордом" и "Саутгемптоном".



"Ливерпуль" — "Норвич" — 5:2 (2:1)



Голы: Джонс 16, Нуньес 28, Жота 53, Ван Дейк 63, Гравенберх 90 — Гибсон 22, Сайнс 69.



"Ливерпуль": Алиссон, Брэдли, Куанса, Конате (Ван Дейк 55), Гомес (Робертсон 55), Джонс (Собослаи 55), Макконнелл (Диас 79), Гравенберх, Гакпо, Нуньес (Александер-Арнольд 66), Жота.



"Вест Бромвич" — "Вулверхэмптон" — 0:2 (0:1)



Голы: Нету 38, Кунья 78.



"Уотфорд" — "Саутгемптон" — 1:1 (1:0)



Голы: Мартинс 5 — Стюарт Армстронг 89.