Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В воскресенье состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии. Фавориты турнира пока продолжают путь порознь.

"Манчестер Сити", действующий обладатель Кубка Англии, после победы над "Тоттенхэмом" получил себе в соперники аутсайдера Премьер-Лиги "Лутон".

В то же время победитель переигровки "Челси" и "Астон Виллы" выйдет на команду Чемпионшипа — "Лидс" или "Плимут".

А вот "Ливерпуль" после "Норвича" сразится с "Уотфордом" или "Саутгемптоном", также представляющими второй английский дивизион.

"Манчестер Юнайтед" нужно пройти скромный "Ньюпорт", чтобы навестить "Бристоль Сити" из Чемпионшипа или "Ноттингем Форест" из Премьер-Лиги.

Добавим, матчи 5-го раунда Кубка Англии будут сыграны не неделе, стартующей 26 февраля. С этого раунда переигровки в случае ничейных результатов уже не предусмотрены.

Жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии

Блэкберн / Рексем — Ньюкасл
Челси / Астон Вилла — Лидс / Плимут
Борнмут — Лестер
Ливерпуль / Норвич — Уотфорд / Саутгемптон
Бристоль Сити / Ноттингем Форест — Ньюпорт / Манчестер Юнайтед
ВулверхэмптонБрайтон
Шеффилд Уэнсдей / Ковентри — Мейдстон
ЛутонМанчестер Сити


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2024 19:00

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  1. fabregasaltyn 28.01.2024 20:55 # fabregasaltyn
    Хуй соси,императорси

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  2. largo-winch 28.01.2024 20:12 # largo-winch
    Лутон - Манчестер Сити....понятно

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  3. matis 28.01.2024 20:05 # matis
    Вилла нагнет Челси, остаётся только сити конкурент или вилла, остальные хлам

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  4. bembo 28.01.2024 19:20 # bembo
    Все соперники императорси уже слились. Походу изи трофи для императорси

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