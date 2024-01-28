Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

В воскресенье состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии. Фавориты турнира пока продолжают путь порознь.

"Манчестер Сити", действующий обладатель Кубка Англии, после победы над "Тоттенхэмом" получил себе в соперники аутсайдера Премьер-Лиги "Лутон".



В то же время победитель переигровки "Челси" и "Астон Виллы" выйдет на команду Чемпионшипа — "Лидс" или "Плимут".



А вот "Ливерпуль" после "Норвича" сразится с "Уотфордом" или "Саутгемптоном", также представляющими второй английский дивизион.



"Манчестер Юнайтед" нужно пройти скромный "Ньюпорт", чтобы навестить "Бристоль Сити" из Чемпионшипа или "Ноттингем Форест" из Премьер-Лиги.



Добавим, матчи 5-го раунда Кубка Англии будут сыграны не неделе, стартующей 26 февраля. С этого раунда переигровки в случае ничейных результатов уже не предусмотрены.



Жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии



Блэкберн / Рексем — Ньюкасл

Челси / Астон Вилла — Лидс / Плимут

Борнмут — Лестер

Ливерпуль / Норвич — Уотфорд / Саутгемптон

Бристоль Сити / Ноттингем Форест — Ньюпорт / Манчестер Юнайтед

Вулверхэмптон — Брайтон

Шеффилд Уэнсдей / Ковентри — Мейдстон

Лутон — Манчестер Сити