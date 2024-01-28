Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
В воскресенье состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии. Фавориты турнира пока продолжают путь порознь.
"Манчестер Сити", действующий обладатель Кубка Англии, после победы над "Тоттенхэмом" получил себе в соперники аутсайдера Премьер-Лиги "Лутон".
В то же время победитель переигровки "Челси" и "Астон Виллы" выйдет на команду Чемпионшипа — "Лидс" или "Плимут".
А вот "Ливерпуль" после "Норвича" сразится с "Уотфордом" или "Саутгемптоном", также представляющими второй английский дивизион.
"Манчестер Юнайтед" нужно пройти скромный "Ньюпорт", чтобы навестить "Бристоль Сити" из Чемпионшипа или "Ноттингем Форест" из Премьер-Лиги.
Добавим, матчи 5-го раунда Кубка Англии будут сыграны не неделе, стартующей 26 февраля. С этого раунда переигровки в случае ничейных результатов уже не предусмотрены.
Жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии
Блэкберн / Рексем — Ньюкасл
Челси / Астон Вилла — Лидс / Плимут
Борнмут — Лестер
Ливерпуль / Норвич — Уотфорд / Саутгемптон
Бристоль Сити / Ноттингем Форест — Ньюпорт / Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон — Брайтон
Шеффилд Уэнсдей / Ковентри — Мейдстон
Лутон — Манчестер Сити
28.01.2024 19:00
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Последние комментарии:
Хуй соси,императорси
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Лутон - Манчестер Сити....понятно
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Вилла нагнет Челси, остаётся только сити конкурент или вилла, остальные хлам
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Все соперники императорси уже слились. Походу изи трофи для императорси
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