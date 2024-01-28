"Юнайтед" отстранил Рэшфорда от матча с "Ньюпортом"

Маркус Рэшфорд Нападающий Маркус Рэшфорд был исключен из заявки "Манчестер Юнайтед" на матч 4-го раунда Кубка Англии против "Ньюпорта" в воскресенье.

Напомним, в минувшие среду и четверг Рэшфорд веселился в ночном клубе в Белфасте, из-за чего был вынужден отложить свое возвращение в Манчестер и не явился на тренировку "Юнайтед" в пятницу, сославшись на плохое самочувствие.

В "Юнайтед" были осведомлены о поездке Рэшфорда в Северную Ирландию в среду, однако Маркус обманул свой клуб, сорвавшись на танцпол во второй вечер, когда ему надлежало уже быть дома.

В официальном заявлении "Юнайтед" говорится, что вместо воскресного выезда к представителю Лиги Два Рэшфорд был оставлен на базе в Каррингтоне "тренироваться в рамках восстановления после болезни".

Впрочем, The Sun утверждает, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг отстранил Рэшфорда от матча в качестве дисциплинарной меры, и санкции в отношении 26-летнего англичанина еще могут быть ужесточены.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Ньюпорт, происшествия, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2024 18:00

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  1. hunter022 28.01.2024 18:30 # hunter022
    Появилось свободное время, можно скоротать в ночном клубе Манчестера...

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  2. empry 28.01.2024 18:12 # empry
    Срочно отправить в аренду в «Боруссию» с сохранением зп!

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