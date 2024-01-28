ПСЖ уверен в покупке Гимараэса
ПСЖ уверен в приобретении полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса, но только после окончания сезона.
Гимараэс произвел мощное впечатление на боссов ПСЖ своей игрой в двух матчах за "Ньюкасл" против парижан на групповом этапе Лиги Чемпионов.
Теперь ПСЖ готов воспользоваться проблемами "Ньюкасла" с соблюдением правил финансового фейр-плей, переманив Гимараэса, благо новый контракт Бруно предусматривает отступные в размере около 100 миллионов фунтов.
Однако Daily Mirror утверждает, что свое предложение по Гимараэсу ПСЖ направит только после окончания сезона. Французский гранд уже провел предварительные переговоры с представителями Бруно, а сам 26-летний бразилей недавно посетил Париж.
28.01.2024 17:00
Просмотров: 315
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: