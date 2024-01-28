Триппьер "предан "Ньюкаслу" на 100 процентов"

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер заявил, что он на 100 процентов предан своему клубу.

Ранее в январе "Бавария" сделала два предложения о покупке Триппьера. Пресса также сообщала, что Киран хочет последовать в Мюнхен за Эриком Дайером и Харри Кейном, которых он знает по "Тоттенхэму" и сборной Англии.



В итоге "Ньюкасл" отказался продавать Триппьера, но Киран этим ничуть не расстроен. 33-летний англичанин счастлив остаться на "Сент-Джеймс Парк".



"Нет такого места, в котором я бы хотел быть больше. Насчет меня было много спекуляций в последнее время, но, как и всегда, я предан "Ньюкаслу". Я предан на 100 процентов, как и с момента своего перехода сюда".



"Интерес "Баварии"? С этим покончено. Как я уже сказал ранее, я предан. Я славно отдохнул со своей семьей, и я ни о чем не беспокоюсь. Я предан клубу — они сделали многое для меня, и я хочу отблагодарить их".



"Я сохранял спокойствие, а вовсе не выкидывал свои игрушки из коляски или вроде того. Как я всегда говорил, я счастлив здесь и хочу стараться изо всех сил рад этого клуба".



"Я уже достаточно стар и давно в футболе. В моем возрасте интерес "Баварии" я могу воспринимать только как комплимент. Сейчас я здесь и хочу стараться изо всех сил ради "Ньюкасла".



"Нарушило ли это мою концентрацию? Нет, потому что я профессионал. Я опытен и стараюсь блокировать весь посторонний шум", — сообщил Триппьер BBC.