"Брентфорд" договорился о покупке Антонио Нусы

Антонио Нуса "Брентфорд" достиг договоренности насчет приобретения вингера "Брюгге" Антонио Нусы.

Достоверно известно, что прошлым летом заполучить Нусу пытался "Челси", а ранее в январе переговоры насчет Антонио вел "Тоттенхэм".

Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что Нуса достанется "Брентфорду", который согласовал с "Брюгге" условия сделки стоимостью свыше 30 миллионов евро (25.6 млн. фунтов).

В рамках достигнутой договоренности 18-летний норвежец останется в "Брюгге" на остаток сезона, а к команде Томаса Франка присоединится уже грядущим летом.


Метки Брентфорд, Брюгге, Нуса

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2024 15:00

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  1. electric 28.01.2024 15:34 # electric
    "Брентфорд" достиг договоренности насчет приобретения вингера "Брюгге" А.Нусы.

    Достоверно известно, что прошлым летом заполучить А.Нусу пытался "Челси", а ранее в январе переговоры насчет Антонио вел "Тоттенхэм".

    Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что А.Нуса достанется "Брентфорду", который согласовал с "Брюгге" условия сделки стоимостью свыше 30 миллионов евро (25.6 млн. фунтов).

    В рамках достигнутой договоренности 18-летний норвежец останется в "Брюгге" на остаток сезона, а к команде Томаса Франка присоединится уже грядущим летом.

    Анус кокой-то

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  2. liverpool888 28.01.2024 15:18 # liverpool888
    Антонио Усы XD
    Заполучить Усы пытался Челси XD
    Минутка плоского юмора)

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