"Брентфорд" договорился о покупке Антонио Нусы

"Брентфорд" достиг договоренности насчет приобретения вингера "Брюгге" Антонио Нусы.

Достоверно известно, что прошлым летом заполучить Нусу пытался "Челси", а ранее в январе переговоры насчет Антонио вел "Тоттенхэм".



Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что Нуса достанется "Брентфорду", который согласовал с "Брюгге" условия сделки стоимостью свыше 30 миллионов евро (25.6 млн. фунтов).



В рамках достигнутой договоренности 18-летний норвежец останется в "Брюгге" на остаток сезона, а к команде Томаса Франка присоединится уже грядущим летом.