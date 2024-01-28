"Брентфорд" договорился о покупке Антонио Нусы
"Брентфорд" достиг договоренности насчет приобретения вингера "Брюгге" Антонио Нусы.
Достоверно известно, что прошлым летом заполучить Нусу пытался "Челси", а ранее в январе переговоры насчет Антонио вел "Тоттенхэм".
Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что Нуса достанется "Брентфорду", который согласовал с "Брюгге" условия сделки стоимостью свыше 30 миллионов евро (25.6 млн. фунтов).
В рамках достигнутой договоренности 18-летний норвежец останется в "Брюгге" на остаток сезона, а к команде Томаса Франка присоединится уже грядущим летом.
28.01.2024 15:00
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"Брентфорд" достиг договоренности насчет приобретения вингера "Брюгге" А.Нусы.
Достоверно известно, что прошлым летом заполучить А.Нусу пытался "Челси", а ранее в январе переговоры насчет Антонио вел "Тоттенхэм".
Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что А.Нуса достанется "Брентфорду", который согласовал с "Брюгге" условия сделки стоимостью свыше 30 миллионов евро (25.6 млн. фунтов).
В рамках достигнутой договоренности 18-летний норвежец останется в "Брюгге" на остаток сезона, а к команде Томаса Франка присоединится уже грядущим летом.
Анус кокой-то
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Антонио Усы XD
Заполучить Усы пытался Челси XD
Минутка плоского юмора)
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