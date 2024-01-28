Полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг все еще может покинуть "Тоттенхэм" до закрытия зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Хейбьерг провел 22 матча за "Тоттенхэм", но лишь на шесть из них выходил в стартовом составе, обычно проигрывая конкуренцию Родриго Бентанкуру и Иву Биссума.



Как сообщает Daily Mail, Хейбьерг открыт к смене клуба. 28-летний полузащитник сборной Дании жаждет играть регулярно в преддверии Евро-2024.



Учитывая ограниченную роль Хейбьерга в команде Анге Постекоглу и тот факт, что контракт Пьер-Эмиля истекает уже в следующем году, "Тоттенхэм" не собирается стоять на пути у датчанина.



Наибольший интерес Хейбьерг вызывает у "Ньюкасла" и "Лиона", которые еще могут совершить свои ходы до дедлайна на следующей неделе.