Тен Хаг намекнул, что он на испытательном сроке у Рэтклиффа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг намекнул, что он находится на испытательном сроке у сэра Джима Рэтклиффа.

И хотя формально Рэтклифф пока не утвержден совладельцем "Юнайтед", фактически сэр Джим уже начал оказывать влияние на клуб, 25% акций которого он покупает.



Рэтклифф уже посетил офис "Юнайтед" на "Олд Траффорд", а также тренировочную базу в Каррингтоне. Назначение Омара Беррады исполнительным директором — это тоже дело рук сэра Джима.



Тен Хаг подтверждает, что он имел серию разговоров с Рэтклиффом. Эрик отказывается раскрывать их суть, но чувствует, что новый босс ожидает от него результатов в остатке сезона.



"Мы разговаривали на многие темы, но я не могу вдаваться в детали, особенно когда это столь личное".



"Самая важная вещь — это клуб. Дело в клубе, дело в команде и в том, как мы должны делать свою работу, чтобы соответствовать высоким стандартам и достигать своих целей. Дело не в ком-то одном".



"Думаю, когда ты имеешь отношение к футболу топ-уровня, ты знаешь, что должен проявлять себя каждый день — и это касается каждого, кто трудится в этом клубе", — цитирует Тен Хега Daily Mail.