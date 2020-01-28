Тен Хаг намекнул, что он на испытательном сроке у Рэтклиффа

Сэр Джим Рэтклифф и Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг намекнул, что он находится на испытательном сроке у сэра Джима Рэтклиффа.

И хотя формально Рэтклифф пока не утвержден совладельцем "Юнайтед", фактически сэр Джим уже начал оказывать влияние на клуб, 25% акций которого он покупает.

Рэтклифф уже посетил офис "Юнайтед" на "Олд Траффорд", а также тренировочную базу в Каррингтоне. Назначение Омара Беррады исполнительным директором — это тоже дело рук сэра Джима.

Тен Хаг подтверждает, что он имел серию разговоров с Рэтклиффом. Эрик отказывается раскрывать их суть, но чувствует, что новый босс ожидает от него результатов в остатке сезона.

"Мы разговаривали на многие темы, но я не могу вдаваться в детали, особенно когда это столь личное".

"Самая важная вещь — это клуб. Дело в клубе, дело в команде и в том, как мы должны делать свою работу, чтобы соответствовать высоким стандартам и достигать своих целей. Дело не в ком-то одном".

"Думаю, когда ты имеешь отношение к футболу топ-уровня, ты знаешь, что должен проявлять себя каждый день — и это касается каждого, кто трудится в этом клубе", — цитирует Тен Хега Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэтклиф, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1671

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  1. sj606 28.01.2024 14:55 # sj606
    редактируйте заголовок ))

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  2. ben-arfa 28.01.2024 14:46 # ben-arfa
    Это один из лучших заголовков Пихайло

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  3. abse 28.01.2024 13:41 # abse
    Чта блеать?

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  4. batistuta 28.01.2024 13:33 # batistuta
    Хотели лысого тренера нанять, не который все выигрывает. Ошиблись наняли лысого из Голландии, а Нада было из Испании.

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  5. ashtone 28.01.2024 13:00 # ashtone
    биполярочка

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