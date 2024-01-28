МЮ и "Бавария" могут осложнить поиски "Ливерпулем" преемника для Клоппа

"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" могут осложнить задачу "Ливерпуля" по поискам преемника для своего главного тренера Юргена Клоппа.

В минувшую пятницу было объявлено, что Клопп покидает "Ливерпуль" в конце этого сезона, хотя владельцы мерсисайдского клуба узнали о решении Юргена еще в ноябре.



В данный момент двумя ранними фаворитами на роль преемника Клоппа в "Ливерпуле" считаются Хаби Алонсо из "Байера" и Роберто Де Дзерби из "Брайтона".



Однако The Telegraph утверждает, что Алонсо также занимает высокое место в списке кандидатов "Баварии" на замену Томасу Тухелю, чье положение в Мюнхене выглядит все более шатким.



Де Дзерби в свою очередь рассматривается "Юнайтед" на замену Эрику Тен Хагу, который находится под огромным давлением не только ввиду неудовлетворительных результатов, но и ввиду прихода сэра Джима Рэтклиффа к управлению спортивным проектом клуба.