Рэшфорд посещал ночной клуб в Белфасте два дня подряд

Истинной причиной, почему Маркус Рэшфорд пропустил тренировку "Манчестер Юнайтед" в пятницу, стало посещение нападающим ночного клуба в четверг вечером.

Напомним, вечер минувшей среды Рэшфорд провел в ночном клубе Белфаста, после чего отложил свое возвращение в Манчестер и не явился на тренировку "красных дьяволов" в пятницу, сославшись на плохое самочувствие.



Как сообщает The Athletic, ночная жизнь Северной Ирландии так сильно понравилась Рэшфорду, что в четверг вечером Маркус снова отправился веселиться в то самое заведение.



Рэшфорд отрывался на танцполе в Белфасте буквально за считанные часы до того, как его ожидали увидеть на базе в Каррингтоне в 300 километрах.



Естественно, после двух бессонных ночей Рэшфорд был не в состоянии тренироваться. Маркус вылетел в Манчестер на частном самолете только в пятницу утром, а своему клубу, как уже было сказано, сообщил, что ему нездоровится.



The Athletic добавляет, что в Белфасте Рэшфорд был замечен еще в одном злачном заведении. В среду 26-летний англичанин также посетил паб Lavery's.



Добавим, в воскресенье "Юнайтед" играет на выезде против "Ньюпорта" из Лиги Два в рамках 4-го раунда Кубка Англии. Участие Рэшфорда в этом матче находится под большим вопросом, учитывая последние события.