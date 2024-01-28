Рэшфорд посещал ночной клуб в Белфасте два дня подряд
Истинной причиной, почему Маркус Рэшфорд пропустил тренировку "Манчестер Юнайтед" в пятницу, стало посещение нападающим ночного клуба в четверг вечером.
Напомним, вечер минувшей среды Рэшфорд провел в ночном клубе Белфаста, после чего отложил свое возвращение в Манчестер и не явился на тренировку "красных дьяволов" в пятницу, сославшись на плохое самочувствие.
Как сообщает The Athletic, ночная жизнь Северной Ирландии так сильно понравилась Рэшфорду, что в четверг вечером Маркус снова отправился веселиться в то самое заведение.
Рэшфорд отрывался на танцполе в Белфасте буквально за считанные часы до того, как его ожидали увидеть на базе в Каррингтоне в 300 километрах.
Естественно, после двух бессонных ночей Рэшфорд был не в состоянии тренироваться. Маркус вылетел в Манчестер на частном самолете только в пятницу утром, а своему клубу, как уже было сказано, сообщил, что ему нездоровится.
The Athletic добавляет, что в Белфасте Рэшфорд был замечен еще в одном злачном заведении. В среду 26-летний англичанин также посетил паб Lavery's.
Добавим, в воскресенье "Юнайтед" играет на выезде против "Ньюпорта" из Лиги Два в рамках 4-го раунда Кубка Англии. Участие Рэшфорда в этом матче находится под большим вопросом, учитывая последние события.
28.01.2024 10:00
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Политик, рейвер, джентельмен, гонщик и просто хороший человек.
Характер отсутствует.
Не женат.
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Ни в одном другом клубе такой клоунады представить невозможно. Посмотрел бы я, через сколько секунд его погнал ссаными тряпками Пеп или Клопп.
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Ну че пидархаг будешь делать то? Как со сранчо слабо?
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в благотворительных целях наверно.
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