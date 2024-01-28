Амаду Онана решил не уходить из "Эвертона" в январе

Полузащитник Амаду Онана принял решение остаться в "Эвертоне" до конца сезона.

Ранее в январе Онана сватали в "Арсенал", "Челси" и "Ньюкасл", которым, правда, сперва пришлось бы кого-нибудь продать, чтобы позволить себе Амаду.



Онана выглядит одним из самых ценных активов "Эвертона", который недавно второй за сезон был обвинен в нарушении правил финансового фейр-плей.



Однако бельгийского издание DH Les Sports утверждает, что Онана не будет продан в январе, и это решение самого Амаду.



Онана хочет остаться на "Гудисон Парк" и помочь команде Шона Дайча избежать вылета из Премьер-Лиги, а уже летом примет решение насчет своего долгосрочного будущего.



Добавим, 26-летний бельгиец сыграл 24 матча за "Эвертон" в этом сезоне, включая 16 появлений в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.