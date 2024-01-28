Де Дзерби — ранний фаворит на замену Хави в "Барселоне"

Роберто Де Дзерби Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби был назван ранним фаворитом на замену Хави в "Барселоне".

После домашнего поражения 3:5 от "Вильярреала" в субботу вечером Хави объявил, что покинет должность главного тренера "Барселоны" в конце сезона.

Как сообщает Daily Mail, в данный момент фаворитом на роль следующего наставника "Барселоны" является Де Дзерби, который тренирует "Брайтон" с сентября 2022.

Де Дзерби с успехом продолжил дело Грэма Поттера и в своем первом сезоне достиг полуфинала Кубка Англии, где "Брайтон" уступил "Манчестер Юнайтед". Также "чайки" заняли седьмое место в Премьер-Лиге и попали в Лигу Европы, где выступают очень достойно, квалифицировавшись в плей-офф.

Однако "Барселона" — не единственный почитатель тренерского таланта Де Дзерби. По слухам, виды на Роберто также имеет "Ливерпуль", находящийся в поисках преемника для Юргена Клоппа.


Метки Барселона, Брайтон, Де Дзерби, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2024 08:00

Количество просмотров Просмотров: 547

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Последние комментарии:




  1. kel-thuzad 28.01.2024 08:27 # kel-thuzad
    Везде сватают. Надо оставаться в Брайтоне

    (ответить)

  2. bmw-e34 28.01.2024 08:25 # bmw-e34
    Жопарик туткий

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  3. largo-winch 28.01.2024 08:18 # largo-winch
    Топарик жуткий

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