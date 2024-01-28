Де Дзерби — ранний фаворит на замену Хави в "Барселоне"

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби был назван ранним фаворитом на замену Хави в "Барселоне".

После домашнего поражения 3:5 от "Вильярреала" в субботу вечером Хави объявил, что покинет должность главного тренера "Барселоны" в конце сезона.



Как сообщает Daily Mail, в данный момент фаворитом на роль следующего наставника "Барселоны" является Де Дзерби, который тренирует "Брайтон" с сентября 2022.



Де Дзерби с успехом продолжил дело Грэма Поттера и в своем первом сезоне достиг полуфинала Кубка Англии, где "Брайтон" уступил "Манчестер Юнайтед". Также "чайки" заняли седьмое место в Премьер-Лиге и попали в Лигу Европы, где выступают очень достойно, квалифицировавшись в плей-офф.



Однако "Барселона" — не единственный почитатель тренерского таланта Де Дзерби. По слухам, виды на Роберто также имеет "Ливерпуль", находящийся в поисках преемника для Юргена Клоппа.