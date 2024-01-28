Де Хеа договаривается с "Аль-Шабабом"

Давид Де Хеа Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа готовится вернуться в футбол, договариваясь с "Аль-Шабабом" из Саудовской Аравии.

Отыграв 12 сезонов за "Юнайтед", прошлым летом Де Хеа покинул клуб с "Олд Траффорд" в качестве свободного агента.

С тех пор Де Хеа сватали в различные клубы, включая "Ньюкасл", однако 33-летний испанец, получавший на "Олд Траффорд" 375,000 фунтов в неделю, никак не мог найти подходящий для себя вариант.

Как сообщает Daily Mail, сейчас Де Хеа пытается договориться с "Аль-Шабабом", который ведет себя очень активно на трансферном рынке, согласовав покупку Ивана Ракитича из "Севильи" и сражаясь за Мигеля Альмирона из "Ньюкасла". Также на радаре у саудитов находится вингер "Челси" Хаким Зийеш.


Метки Аль-Шабаб, Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2024 07:00

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