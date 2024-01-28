Де Хеа договаривается с "Аль-Шабабом"
Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа готовится вернуться в футбол, договариваясь с "Аль-Шабабом" из Саудовской Аравии.
Отыграв 12 сезонов за "Юнайтед", прошлым летом Де Хеа покинул клуб с "Олд Траффорд" в качестве свободного агента.
С тех пор Де Хеа сватали в различные клубы, включая "Ньюкасл", однако 33-летний испанец, получавший на "Олд Траффорд" 375,000 фунтов в неделю, никак не мог найти подходящий для себя вариант.
Как сообщает Daily Mail, сейчас Де Хеа пытается договориться с "Аль-Шабабом", который ведет себя очень активно на трансферном рынке, согласовав покупку Ивана Ракитича из "Севильи" и сражаясь за Мигеля Альмирона из "Ньюкасла". Также на радаре у саудитов находится вингер "Челси" Хаким Зийеш.
28.01.2024 07:00
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