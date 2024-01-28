Коллимор: "Тоуни идеален для "Ливерпуля"

Экс-игрок "Ливерпуля" Стэн Коллимор считает, что нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни идеально бы подошел "Ливерпулю".

На протяжении последнего времени Тоуни в первую очередь сватали в "Арсенал". Также пресса сообщала об интересе к Айвену со стороны "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



"Ливерпуль" претендентом на Тоуни никогда не считался, однако Коллимор считает, что для "красных" имело бы смысл разменять Коди Гакпо на амбициозного Айвена.



"Если бы я советовал ему, куда отправиться дальше, выбирая из всех проявивших интерес клубов, я бы сказал Тоуни отправиться в "Арсенал". Однако я думаю, "Арсенал" до сих пор не обладает культурой победителей. Звезда "Брентфорда" обладает беспощадным характером, и очевидно, что он хочет быть успешен".



"Поэтому я не уверен, что настрой Тоуни отразится на "Арсенале" в позитивном ключе. Вот если бы "Ливерпуль" решил обратиться насчет него, это было бы идеально. Я так высоко ценю Тоуни, и я могу его представить между Салахом и Диасом".



"Ливерпуль" посмотрит на него и скажет: "Не для нас". Но на их месте я бы искренне захотел отпустить Гакпо, который, как я думаю, не станет забивным нападающим для "Ливерпуля", и взять на его место Тоуни. Интересно, что бы ответил "Брентфорд", если бы "Ливерпуль" предложил им денег и Гакпо?" — цитирует Коллимора Daily Mirror.