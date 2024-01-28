"Ньюкасл" победил "Фулхэм" и вышел в 5-й раунд Кубка Англии

Еще одним участником 5-го раунда Кубка Англии стал "Ньюкасл", одержавший победу 0:2 в гостях у "Фулхэма".

Первый из двух своих голов в этом матче "Ньюкасл" забил незадолго до перерыва, когда Шон Лонгстафф нанес удар из пределов штрафной площади после отскока от Бруно Гимараэса.



А на 61-й минуте ворота с близкого расстояния поразил Дэн Берн, сыграв на добивании после отраженного голкипером удара головой Свена Ботмана — 0:2.



Таким образом, "Фулхэм" вылетел из второго кубкового турнира в течение нескольких дней.



"Фулхэм" — "Ньюкасл" — 0:2 (0:1)



Голы: Лонгстафф 39, Берн 61.



"Фулхэм": Родак, Тете, Диоп (Адарабиойо 71), Рим, Робинсон, Рид, (Палинья 71), Лукич, Уилсон (Виллиан 45), Перейра (Кэрни 65), Декордова-Рид (Хименес 71), Мунис.



"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер (Крафт 86), Шер, Ботман, Берн, Майли, Гимараэс, Лонгстафф, Мерфи (Ливраменто 75), Исак, Гордон (Ритчи 90).



Предупреждения: Шер.