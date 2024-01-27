Франк — один из кандидатов "Ливерпуля" на замену Клоппу

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк является кандидатом на замену Юргену Клоппу в "Ливерпуле".

В пятницу Клопп объявил, что покидает тренерский мостик "Ливерпуля" по окончании сезона, но своим боссам Юрген сообщил об этом еще в ноябре.



По информации The Athletic, все это время владельцы "Ливерпуля" не сидели сложа руки, а установили контакты с целым рядом агентов, представляющих интересы лучших тренеров.



Хаби Алонсо из "Байера" является фаворитом букмекеров на роль преемника Клоппа, однако руководители "Ливерпуля" также высоко оценивают работу Франка в "Брентфорде".



Франк тренирует "Брентфорд" с 2018 года. При датском специалисте "пчелы" достигли Премьер-Лиги и закрепились здесь, демонстрируя весьма привлекательный футбол.