Франк — один из кандидатов "Ливерпуля" на замену Клоппу

Юрген Клопп и Томас Франк Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк является кандидатом на замену Юргену Клоппу в "Ливерпуле".

В пятницу Клопп объявил, что покидает тренерский мостик "Ливерпуля" по окончании сезона, но своим боссам Юрген сообщил об этом еще в ноябре.

По информации The Athletic, все это время владельцы "Ливерпуля" не сидели сложа руки, а установили контакты с целым рядом агентов, представляющих интересы лучших тренеров.

Хаби Алонсо из "Байера" является фаворитом букмекеров на роль преемника Клоппа, однако руководители "Ливерпуля" также высоко оценивают работу Франка в "Брентфорде".

Франк тренирует "Брентфорд" с 2018 года. При датском специалисте "пчелы" достигли Премьер-Лиги и закрепились здесь, демонстрируя весьма привлекательный футбол.


Метки Брентфорд, Ливерпуль, тренеры, Франк

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2024 23:00

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  1. tot35 27.01.2024 23:30 # tot35
    Почему не ходжсон)

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  2. liverpo0ol 27.01.2024 23:06 # liverpo0ol
    По стопам чорли, а потом в чш за чорли к гарри потному

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