Франк — один из кандидатов "Ливерпуля" на замену Клоппу
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк является кандидатом на замену Юргену Клоппу в "Ливерпуле".
В пятницу Клопп объявил, что покидает тренерский мостик "Ливерпуля" по окончании сезона, но своим боссам Юрген сообщил об этом еще в ноябре.
По информации The Athletic, все это время владельцы "Ливерпуля" не сидели сложа руки, а установили контакты с целым рядом агентов, представляющих интересы лучших тренеров.
Хаби Алонсо из "Байера" является фаворитом букмекеров на роль преемника Клоппа, однако руководители "Ливерпуля" также высоко оценивают работу Франка в "Брентфорде".
Франк тренирует "Брентфорд" с 2018 года. При датском специалисте "пчелы" достигли Премьер-Лиги и закрепились здесь, демонстрируя весьма привлекательный футбол.
27.01.2024 23:00
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Почему не ходжсон)
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По стопам чорли, а потом в чш за чорли к гарри потному
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