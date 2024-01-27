Майкл Олисе предпочитает "Юнайтед"

Майкл Олисе Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе находит "Манчестер Юнайтед" наиболее заманчивым вариантом для продолжения своей карьеры.

Ожидается, что этот сезон станет последним для Олисе за "Пэлас". 22-летний игрок настроен попробовать себя в более серьезном клубе.

Еще прошлым летом к Олисе существовал интерес со стороны "Челси", в академии которого Майкл занимался с семи до 14 лет, однако тогда вингер отверг "синих" и заключил новый контракт с "Пэлас".

Как сообщает Football.London, "Челси" по-прежнему заинтересован в Олисе, однако "Юнайтед" выглядит для Майкла предпочтительнее.

"Красные дьяволы" забили лишь 24 гола в 21 матче этого сезона Премьер-Лиги, и Олисе чувствует, что способен реально усилить атаку команды Эрика Тен Хага.

Кроме того, Олисе всю свою жизнь болеет за "Юнайтед", несмотря на время, проведенное в системе "Челси".

Добавим, новые контракт Олисе предусматривает фиксированные отступные. Их размер неизвестен, но они значительно больше, нежели 35 млн. фунтов, прописанные в предыдущей сделке.


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Олисе, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2024 22:00

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  1. kapitoxa 27.01.2024 22:13 # kapitoxa
    не верю, чтоб кто-то добровольно предпочитает юнайтед, видимо с головой проблемы

    (ответить)

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