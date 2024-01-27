Майкл Олисе предпочитает "Юнайтед"

Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе находит "Манчестер Юнайтед" наиболее заманчивым вариантом для продолжения своей карьеры.

Ожидается, что этот сезон станет последним для Олисе за "Пэлас". 22-летний игрок настроен попробовать себя в более серьезном клубе.



Еще прошлым летом к Олисе существовал интерес со стороны "Челси", в академии которого Майкл занимался с семи до 14 лет, однако тогда вингер отверг "синих" и заключил новый контракт с "Пэлас".



Как сообщает Football.London, "Челси" по-прежнему заинтересован в Олисе, однако "Юнайтед" выглядит для Майкла предпочтительнее.



"Красные дьяволы" забили лишь 24 гола в 21 матче этого сезона Премьер-Лиги, и Олисе чувствует, что способен реально усилить атаку команды Эрика Тен Хага.



Кроме того, Олисе всю свою жизнь болеет за "Юнайтед", несмотря на время, проведенное в системе "Челси".



Добавим, новые контракт Олисе предусматривает фиксированные отступные. Их размер неизвестен, но они значительно больше, нежели 35 млн. фунтов, прописанные в предыдущей сделке.