Каземиро счастлив в "Юнайтед"

Полузащитник Каземиро заявил, что он по-прежнему счастлив в "Манчестер Юнайтед".

Каземиро очень уверенно отыграл свой дебютный сезон за "Юнайтед" после перехода из "Реала" за 70 миллионов фунтов летом 2022. Бразилец помог "красным дьяволам завоевать Кубок Лиги и вернуться в Лигу Чемпионов.



В этом сезоне Каземиро выглядит бледной тенью себя прежнего, демонстрируя неважную игру и подолгу находясь в лазарете. Однако 31-летний полузащитник намекает, что уходить никуда не собирается.



"Здесь удивительно хорошо. С первого дня я чувствую себя очень комфортно благодаря клубу, игрока и фанатам".



"Меня так сильно здесь любят — на поле и за его пределами. Это уникальный и волшебный опыт, и я нуждался в этом опыте. Я так счастлив в Манчестере и доволен всем насчет города и клуба".



"Я доволен этим и рад помогать клубу становиться лучше и вернуться на путь побед. Поэтому да, я рад играть за "Манчестер Юнайтед", — цитирует Каземиро Daily Mirror.