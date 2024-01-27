4-й раунд Кубка Англии. Матчи субботы
В субботу определилось еще несколько команд, преодолевших 4-й раунд Кубка Англии.
Свое выступление в Кубке Англии в субботу был вынужден завершить "Шеффилд Юнайтед", который потерпел домашнее поражение 2:5 от "Брайтона".
Также с дистанции сошел "Эвертон", который в домашнем противостоянии с "Лутоном" пропустил решающий гол на исходе компенсированного времени — 1:2.
Добавим, жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии (1/8 финала) состоится в воскресенье, перед матчем "Ливерпуля" и "Норвича".
"Эвертон" — "Лутон" — 1:2 (0:1)
Голы: Харрисон 55 — Миколенко 39 (авт), Вудроу 90.
"Шеффилд Юнайтед" — "Брайтон" — 2:4 (2:2)
Голы: Хамер 44, Осула 45 — Буонанотте 14, Педро 29 (пен), 52 (пен), 67, Уэлбек 90.
"Лидс" — "Плимут" — 1:1 (1:0)
Голы: Энтони 31 — Ранделл 73.
"Лестер" — "Бирмингем" — 3:0 (0:0)
Голы: Варди 47, Акгюн 72, Прат 88.
"Ипсвич" — "Мейдстон" — 1:2 (0:1)
Голы: Сармьенто 56 — Рейнолдс 43, Коре 66.
27.01.2024 20:00
Просмотров: 1104
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
прикиньте ща лицо лавии и кайседо типо такие "ФУУУХ, в следующем сезоне ебочку устроим лютую, а мы чуть не перешли в эту лузерку, которая лютый середняк IS COMING"
(ответить)
уже в следующем сезоне на всех телеэкранах возвращение бестселлера "ПОРТОВАЯ ШЛЮХА ВЫХОдИТ на АВАНСЦЕНУ, ЕБАТЬ БУДУТ ВСЕ КОМУ НЕ ЛЕНЬ"
(ответить)
Хаха)
(ответить)
ЛИВЕРПУЛЬ САМЫЙ ВЕЛИКИЙ КЛУБ МИРА!
Почему Великий? Потому, что у него есть ДУХ...
Это не владельцы клуба, не тренеры и не игроки.
Тут другое. Это просто САМ МИР ФУТБОЛА.
Основа его – суппортеры, болельщики, ФАНАТЫ.
Тренерам и игрокам сюда можно стремиться и пробиться.
Но не поняв и не приняв ДУХА клуба у них нет шанса.
Фанаты не простят предательства, малодушия...
Это никакими деньгами не измеряется.
ЛИВЕРПУЛЬ — ЭТО ЛЮБОВЬ! ЭТО НАВСЕГДА.
YNWA!
(ответить)
Долго же не было матчей с канарейками )))) завтра вспомним прошлое)))))
(ответить)
лузерпук без клопа будет нюхать писю пенсов
(ответить)
КТо-то прочитал повесть бабули? Перескажите плиз в двух словах, а то я дальше "обычные пенсы" не читал...)
(ответить)
Ипсвич чемпик
синяя помойка chelsea позор Англий
(ответить)
А вы не задумывались почему самыми оголтелыми ливерпулефобами являются не извечные соперники - болелы МЮ, чьё соперничество с Ливерпулем уходит корнями далеко в историю и за пределы футбола, а обычные пенсы? Да, да, именно пенсы - болельщики Челси, который всю свою историю был середняком и не хватал звёзд с небес, пусть и переживал, как любой середняк, достойные уважения периоды подъёма, как например в 90-х.
Вполне можно понять определённый хейт от ливерпульцев в сторону Челси. Они кстати не одиноки в этом, фанаты других топ-клубов тоже стали относиться к Челси и его поклонникам с пренебрежением и неприязнью. У скаузеров это более больная тема потому, что тут очевидна обидка. Когда в АПЛ вместе с Абрамовичем, а потом с шейхами, пришёл большой капитал, Золушка, нет скорее Шариков - Челси, вытащив счастливый билет, попал в элиту английского футбола, куда раньше им путь был заказан. А в Ливерпуль в то же время пришли шарамыги из США, которые и без того испытывающий финансовые проблемы клуб ввергли в глубочайшую яму и поставили на грань банкротства. Естественно и последствия этого сказались на результатах. Обидно? Да, но никуда не денешься.
А вот вопрос почему пенсы горят и хейтят Ливерпуль, причём, начиная с того же вышеописанного периода, гораздо интереснее. Тут налицо эффект "из грязи в князи". И всё бы ничего, бывает, но у фанатов Челси остался комплекс неполноценности, укоренившийся за всю их историю, когда на протяжении многих десятилетий их клуб вынужден был смотреть снизу на то, как Ливерпуль и МЮ творили историю, штамповали чемпионства и завоёвывали кубки. И вот им свезло! И казалось бы, живите и радуйтесь, но... комплексы, старые комплексы, не дают пенсам жить нормальной жизнью. И ничего, что большинство болел синих, даже не в курсе, что было до Абрамовича. Этими комплексами пропитан Стэмфорд Бридж, пропитана аура клуба, и даже совсем молодым и новым поклонникам "таксистов" они близки и селятся в их голове, как только они купят свою первую синюю футболку со львом в кружочке на груди (или брелочек, в зависимости от достатка). Вот и вся история, но в ней есть над чем поразмыслить, в частности психологам.
(ответить)
да это похуй, завтра попускпуль будут попускать богатыри из нориджа
(ответить)
Че там по вафлепулю?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий