4-й раунд Кубка Англии. Матчи субботы

В субботу определилось еще несколько команд, преодолевших 4-й раунд Кубка Англии.

Свое выступление в Кубке Англии в субботу был вынужден завершить "Шеффилд Юнайтед", который потерпел домашнее поражение 2:5 от "Брайтона".



Также с дистанции сошел "Эвертон", который в домашнем противостоянии с "Лутоном" пропустил решающий гол на исходе компенсированного времени — 1:2.



Добавим, жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии (1/8 финала) состоится в воскресенье, перед матчем "Ливерпуля" и "Норвича".



"Эвертон" — "Лутон" — 1:2 (0:1)



Голы: Харрисон 55 — Миколенко 39 (авт), Вудроу 90.



"Шеффилд Юнайтед" — "Брайтон" — 2:4 (2:2)



Голы: Хамер 44, Осула 45 — Буонанотте 14, Педро 29 (пен), 52 (пен), 67, Уэлбек 90.



"Лидс" — "Плимут" — 1:1 (1:0)



Голы: Энтони 31 — Ранделл 73.



"Лестер" — "Бирмингем" — 3:0 (0:0)



Голы: Варди 47, Акгюн 72, Прат 88.



"Ипсвич" — "Мейдстон" — 1:2 (0:1)



Голы: Сармьенто 56 — Рейнолдс 43, Коре 66.