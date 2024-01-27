Чилуэлл: "У нас остается незаконченное дело на "Уэмбли"

Вице-капитан "Челси" Бен Чилуэлл заявил, что у его команды остается незаконченное дело на "Уэмбли".

Сокрушив "Мидлсбро" по сумме двух матчей со счетом 6:2, "Челси" вышел в финал Кубка Лиги, где 25 февраля сыграет против "Ливерпуля".



Все три своих предыдущих внутренних кубковых финала "Челси" проиграл, дважды уступив "Ливерпулю" по пенальти в 2022 и капитулировав перед "Лестером" в 2021. Однако Силва надеется, что это лишь мотивирует "синих".



"Мы проиграли последние три финала, поэтому 100 процентов — у нас есть незаконченное дело".



"Буквально пять минут назад я разговаривал с Тиаго (Силвой) в душе и сказал ему, что у нас остается незаконченное дело на "Уэмбли".



"Мы оба были там эти три раза и потерпели три поражения, поэтому мы как коллектив определенно хотим одержать победу на сей раз, насладившись этим опытом".



"Это важно и для коллектива в целом, потому что немногие из нас выигрывали трофеи с "Челси", а этот клуб требует трофеев. Поэтому нам нужно настроиться на победу, но в то же время это будет замечательный опыт для многих игроков, и им нужно насладиться этим", — цитирует Чилуэлла Evening Standard.