Рэшфорд пропустил тренировку МЮ после похода в ночной клуб

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был вынужден пропустить тренировку своей команды после похода в ночной клуб.

На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором Рэшфорд входит в ночной клуб Thompsons Garage в Белфасте.

Как сообщает Daily Mail, Рэшфорд посетил ночной клуб в среду вечером, пользуясь тем, что на четверг клуб предоставил Маркусу выходной.

Вечеринка в ночном клубе продлилась до полчетвертого утра, однако неясно, остался ли Рэшфорд до самого конца. Зато известно, что после посещения злачного заведения Маркус почувствовал себя плохо и был вынужден отложить обратный вылет из Белфаста в Манчестер.

Рискуя нарваться на гнев своего наставника Эрика Тен Хага, Рэшфорд пропустил тренировку команды в пятницу. Теперь участие Маркуса в матче Кубка Англии против "Ньюпорта" в воскресенье находится под вопросом.

Добавим, Рэшфорд забил только четыре гола за "Юнайтед" в этом сезоне, тогда как в прошлом 26-летний англичанин отличился 30 раз.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 27.01.2024 18:42 # vyrentz
    ебать красава этот нигерси, зп получает и ссыт на помойку со шманками без остановки, просто базованый тип

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  2. insomniac 27.01.2024 18:35 # insomniac
    Тен Хааг виноват, ага. 80% команды конченые непрофессионалы, сплавившие уже не одного и не двух тренеров, а все камни на тен Хаага летят.

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  3. bmw-e34 27.01.2024 18:22 # bmw-e34
    Какая то двоякая ситуация. В принципе никто футболистам не запрещает ходить на развлечения, кого е6ет его личная жизнь. С другой стороны на тренировку обязан придти.
    Ну піздарики ему походу.

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  4. hunter022 27.01.2024 18:09 # hunter022
    Знакомая история,по пути Грилиша идёт...

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  5. charmk 27.01.2024 18:09 # charmk
    закончил карьеру в 26

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