Рэшфорд пропустил тренировку МЮ после похода в ночной клуб

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был вынужден пропустить тренировку своей команды после похода в ночной клуб.

На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором Рэшфорд входит в ночной клуб Thompsons Garage в Белфасте.



Как сообщает Daily Mail, Рэшфорд посетил ночной клуб в среду вечером, пользуясь тем, что на четверг клуб предоставил Маркусу выходной.



Вечеринка в ночном клубе продлилась до полчетвертого утра, однако неясно, остался ли Рэшфорд до самого конца. Зато известно, что после посещения злачного заведения Маркус почувствовал себя плохо и был вынужден отложить обратный вылет из Белфаста в Манчестер.



Рискуя нарваться на гнев своего наставника Эрика Тен Хага, Рэшфорд пропустил тренировку команды в пятницу. Теперь участие Маркуса в матче Кубка Англии против "Ньюпорта" в воскресенье находится под вопросом.



Добавим, Рэшфорд забил только четыре гола за "Юнайтед" в этом сезоне, тогда как в прошлом 26-летний англичанин отличился 30 раз.