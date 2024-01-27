Рэшфорд пропустил тренировку МЮ после похода в ночной клуб
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был вынужден пропустить тренировку своей команды после похода в ночной клуб.
На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором Рэшфорд входит в ночной клуб Thompsons Garage в Белфасте.
Как сообщает Daily Mail, Рэшфорд посетил ночной клуб в среду вечером, пользуясь тем, что на четверг клуб предоставил Маркусу выходной.
Вечеринка в ночном клубе продлилась до полчетвертого утра, однако неясно, остался ли Рэшфорд до самого конца. Зато известно, что после посещения злачного заведения Маркус почувствовал себя плохо и был вынужден отложить обратный вылет из Белфаста в Манчестер.
Рискуя нарваться на гнев своего наставника Эрика Тен Хага, Рэшфорд пропустил тренировку команды в пятницу. Теперь участие Маркуса в матче Кубка Англии против "Ньюпорта" в воскресенье находится под вопросом.
Добавим, Рэшфорд забил только четыре гола за "Юнайтед" в этом сезоне, тогда как в прошлом 26-летний англичанин отличился 30 раз.
27.01.2024 18:00
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ебать красава этот нигерси, зп получает и ссыт на помойку со шманками без остановки, просто базованый тип
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Тен Хааг виноват, ага. 80% команды конченые непрофессионалы, сплавившие уже не одного и не двух тренеров, а все камни на тен Хаага летят.
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Какая то двоякая ситуация. В принципе никто футболистам не запрещает ходить на развлечения, кого е6ет его личная жизнь. С другой стороны на тренировку обязан придти.
Ну піздарики ему походу.
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Знакомая история,по пути Грилиша идёт...
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закончил карьеру в 26
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