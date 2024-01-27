Ван Дейк: "Сложно принять решение Клоппа"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк первым из игроков своей команды высказался насчет решения главного тренера Юргена Клоппа покинуть клуб.

В пятницу Клопп объявил, что покидает "Ливерпуль" в конце сезона. Юрген сообщил владельцам клуба о своем решении еще в ноябре, но игроки узнали об этом только незадолго до официального заявления.



Ван Дейку очень сложно смириться с тем, что Клопп уходит, однако Виргил думает, что это лишь может придать "красным" мотивации на остаток сезона.



"Это сложно принять, потому что тренер значит так много для нас, для меня, для клуба и, думаю, для всей Премьер-Лиги. Но он принял решение ради себя и своей семьи. Этому решению всегда было суждено стать сложным, так определенно и оказалось".



"Конечно, он лично сказал нам об этом, собрав всех нас вместе. Как я уже сказал, это сложно принять, но мысленно мы сосредоточены на футболе. Нам все еще предстоит достичь многих целей в этом году, и почему бы не завершить этот сезон на высокой ноте и с празднованиями, в том числе ради босса".



"Все мы хотим достичь столь многого, и этот настрой с нами с предсезонного периода. И он не изменился. Возможно, это придаст нам дополнительный импульс, чтобы сделать эту заключительную частью сезона — и заключительный отрезок главного тренера в клубе — лучшим временем, которое у него когда-либо было. К этому мы стремимся, и поэтому мы продолжаем делать свою работу в обычном режиме", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".