Почеттино развеял опасения насчет здоровья Колуилла

Леви Колуилл Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино развеял опасения насчет здоровья защитника Леви Колуилла.

Колуилл должен был выйти в стартовом составе "Челси" на матч 4-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы" в пятницу вечером, однако получил травму на разминке и в последний момент был заменен на Алфри Гилкриста.

После безголевой ничьей Почеттино поведал, что возникшие у Колуилла проблемы не являются серьезными, и Леви почти наверняка будет готов к следующему матчу.

"Нет, мы не верим, что это так уж серьезно. Возникла небольшая проблема, и он не чувствовал себя комфортно. Мы знали заранее, что, возможно, не выпустим его в старте, но он был готов сыграть. Затем он что-то почувствовал, но это не вызывает беспокойства. Надеюсь, завтра он сможет тренироваться", — цитирует Почеттино Football.London.


Метки Колуилл, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2024 16:00

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  1. electric 27.01.2024 16:06 # electric
    6ляяяя. Не успела появится новость - уже 5 просмотров на крутил михужел.

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