Почеттино развеял опасения насчет здоровья Колуилла

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино развеял опасения насчет здоровья защитника Леви Колуилла.

Колуилл должен был выйти в стартовом составе "Челси" на матч 4-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы" в пятницу вечером, однако получил травму на разминке и в последний момент был заменен на Алфри Гилкриста.



После безголевой ничьей Почеттино поведал, что возникшие у Колуилла проблемы не являются серьезными, и Леви почти наверняка будет готов к следующему матчу.



"Нет, мы не верим, что это так уж серьезно. Возникла небольшая проблема, и он не чувствовал себя комфортно. Мы знали заранее, что, возможно, не выпустим его в старте, но он был готов сыграть. Затем он что-то почувствовал, но это не вызывает беспокойства. Надеюсь, завтра он сможет тренироваться", — цитирует Почеттино Football.London.