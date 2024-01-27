Ван Дейк, Трент и Салах могут последовать за Клоппом на выход из "Ливерпуля"

Решение Юргена Клоппа покинуть должность главного тренера "Ливерпуля" может повлечь за собой уход трех ключевых игроков "красных".

Сделанное Клоппом в пятницу заявление об уходе стало настоящим шоком для "Ливерпуля", где Юрген трудится с 2015 года.



Однако Клопп — не единственный, кто покинет "Ливерпуль" в конце сезона. За ним также могут последовать некоторые важные для мерсисайдской команды игроки.



Как напоминает talkSPORT, после окончания этого сезона у капитана Виргила Ван Дейка, защитника Трента Александер-Арнольда и нападающего Мохамеда Салаха останется только 12 месяцев по действующим контрактам.



Сообщается, что пока нет никаких признаков того, что кто-либо из этой тройки подпишет новый контракт, а уход Клоппа может лишь подтолкнуть их к идее смены клуба.