Ван Дейк, Трент и Салах могут последовать за Клоппом на выход из "Ливерпуля"

Трент Александер-Арнольд и Юрген Клопп Решение Юргена Клоппа покинуть должность главного тренера "Ливерпуля" может повлечь за собой уход трех ключевых игроков "красных".

Сделанное Клоппом в пятницу заявление об уходе стало настоящим шоком для "Ливерпуля", где Юрген трудится с 2015 года.

Однако Клопп — не единственный, кто покинет "Ливерпуль" в конце сезона. За ним также могут последовать некоторые важные для мерсисайдской команды игроки.

Как напоминает talkSPORT, после окончания этого сезона у капитана Виргила Ван Дейка, защитника Трента Александер-Арнольда и нападающего Мохамеда Салаха останется только 12 месяцев по действующим контрактам.

Сообщается, что пока нет никаких признаков того, что кто-либо из этой тройки подпишет новый контракт, а уход Клоппа может лишь подтолкнуть их к идее смены клуба.


Метки Александер-Арнольд, Ван Дейк, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 675

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 27.01.2024 15:26 # drogba11cool
    колбасодаунам неприятно

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  2. vyrentz 27.01.2024 15:25 # vyrentz
    Все втроем в Реал, Саллах к верблюдам доигрывать.
    ВВД уже давно не тот, про Саллаха известно давно, Трент хорош при Клоппе, не факт, что другой тренер найдет ему применение.
    Не все так прозаично.

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  3. quavo 27.01.2024 15:25 # quavo
    Реал если еще и арнольда урвет за мбаппе, галактикос сынков будет

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  4. felix-the-cat 27.01.2024 15:21 # felix-the-cat
    Долбаеб новость из ничего придумал)) типичный Михаил

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  5. redkop888 27.01.2024 15:18 # redkop888
    Михуйло, может хватит фантазировать. Новость из ничего сделал, ну ты и &#129313; конечно

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