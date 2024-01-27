Ван Дейк, Трент и Салах могут последовать за Клоппом на выход из "Ливерпуля"
Решение Юргена Клоппа покинуть должность главного тренера "Ливерпуля" может повлечь за собой уход трех ключевых игроков "красных".
Сделанное Клоппом в пятницу заявление об уходе стало настоящим шоком для "Ливерпуля", где Юрген трудится с 2015 года.
Однако Клопп — не единственный, кто покинет "Ливерпуль" в конце сезона. За ним также могут последовать некоторые важные для мерсисайдской команды игроки.
Как напоминает talkSPORT, после окончания этого сезона у капитана Виргила Ван Дейка, защитника Трента Александер-Арнольда и нападающего Мохамеда Салаха останется только 12 месяцев по действующим контрактам.
Сообщается, что пока нет никаких признаков того, что кто-либо из этой тройки подпишет новый контракт, а уход Клоппа может лишь подтолкнуть их к идее смены клуба.
27.01.2024 15:00
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Последние комментарии:
колбасодаунам неприятно
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Все втроем в Реал, Саллах к верблюдам доигрывать.
ВВД уже давно не тот, про Саллаха известно давно, Трент хорош при Клоппе, не факт, что другой тренер найдет ему применение.
Не все так прозаично.
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Реал если еще и арнольда урвет за мбаппе, галактикос сынков будет
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Долбаеб новость из ничего придумал)) типичный Михаил
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Михуйло, может хватит фантазировать. Новость из ничего сделал, ну ты и 🤡 конечно
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