"Сити" рассматривает Постекоглу в качестве преемника для Гвардиолы
"Манчестер Сити" рассматривает Анге Постекоглу из "Тоттенхэма" в качестве возможного преемника для своего главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Накануне Юрген Клопп объявил об уходе с поста главного тренера "Ливерпуля" по окончании этого сезона.
В следующем сезоне, возможно, нового рулевого придется искать уже "Сити", потому что контракт Гвардиолы истекает в 2026 году.
Ранее в качестве возможных преемников Гвардиолы назывались Микель Артета из "Арсенала", Роберто Де Дзерби из "Брайтона" и Венсан Компани из "Бернли".
Однако The Telegraph утверждает, что хорошие шансы получить приглашение из "Сити", если Гвардиола не продлит свой контракт, имеет Постекоглу, который произвел впечатление на боссов клуба с "Этихад" своим ярким атакующим стилем игры.
Постекоглу только прошлым летом возглавил "Тоттенхэм", заключив контракт на четыре года. В данный момент Анге предельно счастлив в Северном Лондоне, однако перед работой уровня "Сити" ему будет сложно устоять.
27.01.2024 14:00
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С наказанием для Сити все решиться и Пеп останется. Куда и зачем ему уходить?
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Найс конечно
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