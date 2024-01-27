"Сити" рассматривает Постекоглу в качестве преемника для Гвардиолы

"Манчестер Сити" рассматривает Анге Постекоглу из "Тоттенхэма" в качестве возможного преемника для своего главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Накануне Юрген Клопп объявил об уходе с поста главного тренера "Ливерпуля" по окончании этого сезона.



В следующем сезоне, возможно, нового рулевого придется искать уже "Сити", потому что контракт Гвардиолы истекает в 2026 году.



Ранее в качестве возможных преемников Гвардиолы назывались Микель Артета из "Арсенала", Роберто Де Дзерби из "Брайтона" и Венсан Компани из "Бернли".



Однако The Telegraph утверждает, что хорошие шансы получить приглашение из "Сити", если Гвардиола не продлит свой контракт, имеет Постекоглу, который произвел впечатление на боссов клуба с "Этихад" своим ярким атакующим стилем игры.



Постекоглу только прошлым летом возглавил "Тоттенхэм", заключив контракт на четыре года. В данный момент Анге предельно счастлив в Северном Лондоне, однако перед работой уровня "Сити" ему будет сложно устоять.