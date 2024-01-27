"Сити" рассматривает Постекоглу в качестве преемника для Гвардиолы

Хосеп Гвардиола и Анге Постекоглу "Манчестер Сити" рассматривает Анге Постекоглу из "Тоттенхэма" в качестве возможного преемника для своего главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Накануне Юрген Клопп объявил об уходе с поста главного тренера "Ливерпуля" по окончании этого сезона.

В следующем сезоне, возможно, нового рулевого придется искать уже "Сити", потому что контракт Гвардиолы истекает в 2026 году.

Ранее в качестве возможных преемников Гвардиолы назывались Микель Артета из "Арсенала", Роберто Де Дзерби из "Брайтона" и Венсан Компани из "Бернли".

Однако The Telegraph утверждает, что хорошие шансы получить приглашение из "Сити", если Гвардиола не продлит свой контракт, имеет Постекоглу, который произвел впечатление на боссов клуба с "Этихад" своим ярким атакующим стилем игры.

Постекоглу только прошлым летом возглавил "Тоттенхэм", заключив контракт на четыре года. В данный момент Анге предельно счастлив в Северном Лондоне, однако перед работой уровня "Сити" ему будет сложно устоять.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Постекоглу, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 27.01.2024 14:43 # bes-ter
    С наказанием для Сити все решиться и Пеп останется. Куда и зачем ему уходить?

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  2. electric 27.01.2024 14:22 # electric
    Найс конечно

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