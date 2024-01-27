Босс "Наполи" подтвердил, что Осимхен будет продан летом

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что нападающий Виктор Осимхен будет продан грядущим летом.

В прошлом сезоне Осимхен принес "Наполи" первый за 30 лет титул Серии А, забив 31 гол.



В этой кампании Виктор добавил уже 18 голов и только в прошлом месяце заключил с "Наполи" новый контракт, который предусматривает отступные в 112 миллионов фунтов.



Однако Де Лаурентис уже смирился с тем, что этот сезон станет последним для Осимхена для "Наполи". Прежде всего Виктора связывают с переездом в Премьер-Лигу, но у 25-летнего нигерийца есть и другие варианты.



"Мы еще с прошлого лета знаем, что он уйдет. Мы знаем, что он отправится в "Реал", ПСЖ или английский топ-клуб", — цитирует Де Лаурентиса talkSPORT.