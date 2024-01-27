Филлипс рассказал, что Мойес охотился за ним два года

Новичок "Вест Хэма" Калвин Филлипс рассказал, что главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес охотился за ним на протяжении двух лет.

Накануне "Вест Хэм" подтвердил переход Филлипса из "Манчестер Сити" на правах аренды до конца сезона. У Калвина было предостаточно вариантов, в том числе за пределами Премьер-Лиги.



Не в последнюю очередь Филлипс выбрал "Вест Хэм" из-за Мойеса, который пытался его заполучить, еще когда Калвин выступал за "Лидс".



"Мойзи охотился за мной два года. В конце концов этому суждено было случиться".



"Признаюсь честно, если бы "Сити" не обратился насчет меня 18 месяцев назад, "Вест Хэм" был бы моим клубом. Пакета, Кудус — я видел, как хорошо они выступают в этом сезоне. Я знал, что у меня будет возможность отправиться в "Вест Хэм" на правах аренды".



"Я видел расписание. Я готов и рвусь в бой. Я взволнован оказаться здесь. Это были суматошные дни, но я здесь, я готов играть, и я буду стараться изо всех сил ради команды", — цитирует Филлипса Daily Mail.