Гвардиола: "Остаюсь еще минимум на год"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается следовать примеру Юргена Клоппа из "Ливерпуля" и уходить на отдых раньше времени.

"Ливерпуль" Клоппа был основным конкурентом "Сити" в последние годы, однако накануне Юрген объявил, что у него "заканчивается энергия", и в конце сезона он покинет клуб.

После победы 0:1 над "Тоттенхэмом" в Кубке Англии накануне Гвардиола заверил, что у него проблем с энергией нет, и он даже допускает продление своего рассчитанного до 2026 года контракта.

"Чувствую ли я ту же усталость, что и Клопп? Вы хотите уволить меня? Я в порядке".

"У меня все еще остается один год. Я хочу его отработать, и, возможно, я продлю контракт. Я в порядке. Можно ли хотеть больше после того, что там удалось в прошлом сезоне? Это невозможно".

"Важно делать лишь один шаг за раз. Сейчас я чувствую, что мы не можем проиграть, иначе "Ливерпуль" отцепит нас от чемпионской гонки. У нас все еще есть Кубок Англии, нам нужно оставаться вблизи вершины Премьер-Лиги, и не за горами Лига Чемпионов", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. narcot-fake 27.01.2024 11:58 # narcot-fake
    КОРОЛЬ!!!

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  2. danny949494 27.01.2024 11:14 # danny949494
    Смотрите не начните след сезон с чш)

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  3. redwhitegun 27.01.2024 11:11 # redwhitegun
    Ну как сити прижмут за 115 нарушений, так и свалит под шумок)

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  4. ganinilyha 27.01.2024 11:03 # ganinilyha
    Через год уйдёт, скриньте

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