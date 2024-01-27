Гвардиола: "Остаюсь еще минимум на год"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается следовать примеру Юргена Клоппа из "Ливерпуля" и уходить на отдых раньше времени.

"Ливерпуль" Клоппа был основным конкурентом "Сити" в последние годы, однако накануне Юрген объявил, что у него "заканчивается энергия", и в конце сезона он покинет клуб.



После победы 0:1 над "Тоттенхэмом" в Кубке Англии накануне Гвардиола заверил, что у него проблем с энергией нет, и он даже допускает продление своего рассчитанного до 2026 года контракта.



"Чувствую ли я ту же усталость, что и Клопп? Вы хотите уволить меня? Я в порядке".



"У меня все еще остается один год. Я хочу его отработать, и, возможно, я продлю контракт. Я в порядке. Можно ли хотеть больше после того, что там удалось в прошлом сезоне? Это невозможно".



"Важно делать лишь один шаг за раз. Сейчас я чувствую, что мы не можем проиграть, иначе "Ливерпуль" отцепит нас от чемпионской гонки. У нас все еще есть Кубок Англии, нам нужно оставаться вблизи вершины Премьер-Лиги, и не за горами Лига Чемпионов", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.