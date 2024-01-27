Клопп подтвердил, что не будет работать в следующем сезоне

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что следующий сезон посвятит отдыху.

Анонсируя свой уход из "Ливерпуля" в конце этого сезона, Клопп пообещал, что не возглавит другой английский клуб. При этом Юрген не исключает возвращение к тренерской работе, но сперва ему нужно будет хорошо отдохнуть.



"Что я буду делать после "Ливерпуля"? Я еще не думал об этом, потому что у меня не было времени".



"Я не знаю, что случится в будущем, но никакого клуба, никакой сборной в следующий год — и никакого другого английского клуба когда-либо. Я могу обещать это. Этого не случится, даже если мне будет нечего есть", — цитирует Клоппа BBC.



Также Юрген подтвердил, что не будет участвовать в выборе своего преемника.



"Так много людей трудится здесь с одной единственной идеей — найти лучшее решение для "Ливерпуля". Меньше всего им нужен совет старого человека, направляющегося на выход. Я желаю клубу всего самого, самого, самого лучшего в будущем", — сообщил Клопп.