У "Ливерпуля" пока нет фаворита на замену Клоппу
У "Ливерпуля" пока нет наиболее предпочтительного кандидата на роль преемника для своего главного тренера Юргена Клоппа.
Накануне Клопп объявил, что покидает "Ливерпуль" по окончании сезона. Владельцы мерсисайдского клуба узнали о решении Юргена гораздо раньше — еще в ноябре.
Несмотря на это, "Ливерпуль" пока не определился со своим следующим главным тренером и сперва планирует назначить спортивного директора взамен покидающего клуб Йорга Шмадтке.
Владельцы "Ливерпуля" не хочет, чтобы процесс поисков дестабилизировал команду в остатке сезона, особенно с учетом того, что "красные" продолжают борьбу на всех четырех фронтах.
По информации The Telegraph, с заменой Клоппу "Ливерпуль" собирается определиться "около конца сезона".
27.01.2024 09:00
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Последние комментарии:
Если Алонсо перейдёт в Баварию, то единственный вариант Нагельсман
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я думаю ,не дали денег на укрепление состава.
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Да кто не придет столкнется с трудностями. Ибо кто-то захочет уйти вслед за Клоппом, кто-то не подойдет новому тренеру. Перетрубация будет "веселой" у Ливерпуля.
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