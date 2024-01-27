У "Ливерпуля" пока нет фаворита на замену Клоппу

У "Ливерпуля" пока нет наиболее предпочтительного кандидата на роль преемника для своего главного тренера Юргена Клоппа.

Накануне Клопп объявил, что покидает "Ливерпуль" по окончании сезона. Владельцы мерсисайдского клуба узнали о решении Юргена гораздо раньше — еще в ноябре.



Несмотря на это, "Ливерпуль" пока не определился со своим следующим главным тренером и сперва планирует назначить спортивного директора взамен покидающего клуб Йорга Шмадтке.



Владельцы "Ливерпуля" не хочет, чтобы процесс поисков дестабилизировал команду в остатке сезона, особенно с учетом того, что "красные" продолжают борьбу на всех четырех фронтах.



По информации The Telegraph, с заменой Клоппу "Ливерпуль" собирается определиться "около конца сезона".