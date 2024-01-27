У "Ливерпуля" пока нет фаворита на замену Клоппу

Юрген Клопп У "Ливерпуля" пока нет наиболее предпочтительного кандидата на роль преемника для своего главного тренера Юргена Клоппа.

Накануне Клопп объявил, что покидает "Ливерпуль" по окончании сезона. Владельцы мерсисайдского клуба узнали о решении Юргена гораздо раньше — еще в ноябре.

Несмотря на это, "Ливерпуль" пока не определился со своим следующим главным тренером и сперва планирует назначить спортивного директора взамен покидающего клуб Йорга Шмадтке.

Владельцы "Ливерпуля" не хочет, чтобы процесс поисков дестабилизировал команду в остатке сезона, особенно с учетом того, что "красные" продолжают борьбу на всех четырех фронтах.

По информации The Telegraph, с заменой Клоппу "Ливерпуль" собирается определиться "около конца сезона".


Метки Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2024 09:00

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Последние комментарии:




  1. girasimus 27.01.2024 10:07 # girasimus
    Если Алонсо перейдёт в Баварию, то единственный вариант Нагельсман

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  2. osnovnoy2005 27.01.2024 09:18 # osnovnoy2005
    я думаю ,не дали денег на укрепление состава.

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  3. raven4uk 27.01.2024 09:15 # raven4uk
    Да кто не придет столкнется с трудностями. Ибо кто-то захочет уйти вслед за Клоппом, кто-то не подойдет новому тренеру. Перетрубация будет "веселой" у Ливерпуля.

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