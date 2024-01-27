Почеттино: "Английский футбол будет скучать по Клоппу"

Рулевой "Челси" Маурисио Почеттино считает, что уход Юргена Клоппа из "Ливерпуля" станет большой потерей для всего английского футбола.

В пятницу вечером "Челси" сыграл без голов против "Астон Виллы" в 4-м раунде Кубка Англии, и после матча на "Стэмфорд Бридж" Почеттино эмоционально прокомментировал главную новость дня.



"Мне по-настоящему грустно, потому что мы уже скучаем по нему. Когда мы были уволены из "Тоттенхэма", первое сообщение я получил именно от него".



"В среду (когда "Ливерпуль" играет против "Челси"), я выкажу ему свое уважение, потому что он удивительным образом трудится в "Ливерпуле". Если он желает немного отдохнуть, то он полностью это заслужил. Это грустная новость для людей, которые любят зрелище в футболе. Он замечательная личность, замечательный человек, и я уверен, английский футбол будет по нему скучать".



"Когда он пришел, его первый матч был на "Уайт Харт Лэйн". Он оставит после себя огромное наследие. Он обладает харизмой и сумел создать собственную философию и историю в таком удивительном клубе, как "Ливерпуль". Я поздравляю каждого причастного. Он заслуживает всей той похвалы, которую будет получать от настоящего момента и до конца сезона", — цитирует Почеттино Sky Sports.