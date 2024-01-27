Гвардиола — об уходе Клоппа: "Буду спать ночами лучше"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что будет спать лучше после ухода Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

В последние годы "Ливерпуль" был наиболее серьезным конкурентом "Сити", подстегивая команду Гвардиолы к невиданным прежде высотам.



Поэтому новость об уходе Клоппа в конце сезона вызывает у Гвардиолы двойственные чувства, о чем Хосеп рассказал после победы 0:1 над "Тоттенхэмом" в 4-м раунде Кубка Англии.



"Да, я слегка удивлен. Он невероятный тренер. Я не знаю его близко, но он также невероятный человек. У меня есть ощущение, что с его уходом в конце сезона уходит и часть "Манчестер Сити".



"Он был нашим главным соперником все эти годы, в Дортмунде и здесь. Часть меня довольна, что он уходит. Я буду спать ночами лучше перед матчами против "Ливерпуля". Я желаю ему всего наилучшего, хотя ему этого не нужно — он вернется".



"Все тренеры во все годы чувствуют это (усталость), и я совершенно его понимаю. Я сам это чувствовал в "Барселоне". Я совершенно понимаю все его аргументы, которые я услышал. Каждый сезон, даже когда их игроки были травмированы, они навязывали нам конкуренцию, и это не было сюрпризом. Мы знаем, каким уровнем стабильности они обладают", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.