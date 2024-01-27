"Брайтон" обсуждает покупку Дьюсбери-Холла

"Брайтон" ведет переговоры о покупке полузащитника "Лестера" Кирнана Дьюсбери-Холла.

В этом сезоне Дьюсбери-Холл является ключевым игроком "Лестера", который сейчас уверенно лидирует в Чемпионшипе. Киран пропустил лишь один матч "лис" в рамках второго английского дивизиона.



Как сообщает The Athletic, "Лестер" согласен отпустить Дьюсбери-Холла посреди сезона только за 30 миллионов фунтов, но это больше, чем готов заплатить "Брайтон". В данный момент два клуба продолжают переговоры.



Интерес к Дьюсбери-Холлу проявляют некоторые другие английские и европейские клубы, включая "Арсенал", "Фулхэм" и "Брентфорд", однако "Брайтон" считается фаворитом в борьбе за 25-летнего англичанина.



Добавим, контракт Дьюсбери-Холла с "Лестером" рассчитан до 2027 года.