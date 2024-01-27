"Брайтон" обсуждает покупку Дьюсбери-Холла

Кирнан Дьюсбери-Холл "Брайтон" ведет переговоры о покупке полузащитника "Лестера" Кирнана Дьюсбери-Холла.

В этом сезоне Дьюсбери-Холл является ключевым игроком "Лестера", который сейчас уверенно лидирует в Чемпионшипе. Киран пропустил лишь один матч "лис" в рамках второго английского дивизиона.

Как сообщает The Athletic, "Лестер" согласен отпустить Дьюсбери-Холла посреди сезона только за 30 миллионов фунтов, но это больше, чем готов заплатить "Брайтон". В данный момент два клуба продолжают переговоры.

Интерес к Дьюсбери-Холлу проявляют некоторые другие английские и европейские клубы, включая "Арсенал", "Фулхэм" и "Брентфорд", однако "Брайтон" считается фаворитом в борьбе за 25-летнего англичанина.

Добавим, контракт Дьюсбери-Холла с "Лестером" рассчитан до 2027 года.


Метки Брайтон, Дьюсбери-Холл, Лестер

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2024 06:00

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