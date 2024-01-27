Тен Хаг понимает, почему Клопп решил уйти

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что с пониманием относится к решению своего коллеги Юргена Клоппа оставить "Ливерпуль" в конце сезона.

В пятницу Клопп внезапно объявил, что в конце этого сезона — за год до истечения своего контракта — покинет "Ливерпуль".



Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года, поэтому Тен Хаг может понять, насколько изнурительным был этот период для Юргена.



"Я могу понять это. Девять лет — это большой срок. Думаю, это было время, когда они строили команду и добивались побед, но я также думаю, что у них были неудачи и сложные периоды. В Премьер-Лиге очень напряженная игра".



"Также это сочеталось с европейским клубным футболом, и когда ты трудишься в таком режиме девять лет, я могу понять, что у тебя закончилась энергия. Это один из его аргументов, чтобы уйти".



"Это не является хорошей вещью для Премьер-Лиги. Он провел здесь целую эру, он выстроил клуб, он вернул клуб туда, где им положено быть, поэтому поздравляю его с этим. Он удивительным образом трудился на "Ливерпуль", — цитирует Тен Хага Daily Mail.