Хау признал, что Жоэлинтон может быть продан летом
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау признал, что полузащитник Жоэлинтон может быть продан грядущим летом.
На этой неделе "Ньюкасл" подтвердил, что Жоэлинтон перенес операцию на поврежденном бедре и в строй вернется только в мае.
В конце этого сезона у Жоэлинтона останется только один год по контракту, поэтому Хау допускает, что 27-летний бразилец уже сыграл свой последний матч за "сорок".
"Я не являюсь предсказателем будущего, и я определенно надеюсь, что до этого не дойдет. Вероятность этого существует, но я не знаю".
"18 месяцев (остаток по контракту) — уязвимый срок для клуба. Клубу потребуется связать Джо более долгосрочным контрактом, либо существует вероятность, что он будет продан летом. Это просто реальное положение вещей", — цитирует Хау Sky Sports.
26.01.2024 23:00
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