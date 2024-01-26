Де Дзерби отреагировал на спекуляции насчет "Ливерпуля"

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби отреагировал на спекуляции, связывающие его с переходом в "Ливерпуль" на место Юргена Клоппа.

Де Дзерби считается букмекерами одним из фаворитов на роль преемника для Клоппа, который оставляет тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона.



В данный момент Де Дзерби сосредоточен только на концовке сезона, однако Роберто грустно от того, что Премьер-Лига лишится Клоппа.



"Я сосредоточен лишь на заключительной части сезона. Это будет решающая часть сезона. в Премьер-Лиге мы сражаемся за ту же цель, что и в прошлом сезоне (попасть в Европу)".



"Также мы сыграем в 1/8 финала Лиги Европы, мы выступаем в Кубке Англии, и мы помним свое поражение на "Уэмбли" в прошлом сезоне. Поэтому мое внимание сосредоточено на моей команде".



"Мне очень грустно от того, что он решил сменить лигу, сменить страну. Премьер-Лига лишится одного из лучших тренеров в мире. Я считаю Клоппа, Гвардиолу, Анчелотти и Бьелсу лучшими тренерами в мире, и мне грустно от этого".



"Я очень хорошо могу это понять. Думаю, наша работа — это лучшая работа, которую ты можешь делать, но это очень тяжело. Тебе нужна энергия. Тебе нужно стараться каждый день. Если ты не выполняешь свою работу с правильной энергией, ты теряешь все", — цитирует Де Дзерби The Independent.