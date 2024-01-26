Клопп: "Я не могу делать это на трех колесах"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему он решил покинуть мерсисайдский клуб в конце сезона.

В своем заявлении об уходе из "Ливерпуля" по окончании сезона Клопп сообщил, что у него "заканчивается энергия".



На своей пресс-конференции позже днем Клопп пояснил свое высказывание. По словам Юргена, ему нужно быть полным энергии, чтобы делать свою работу так, как он привык делать.



"Я не хотел задерживаться здесь и делать свою работу лишь бы как-нибудь. Я тщательно это обдумал. Я хочу выиграть все в этом сезоне, но это не изменило бы мой настрой — и даже если мы ничего не выиграем, это не изменит мой настрой. Я принял это решение независимо от каких-либо результатов".



"Мои тренерские навыки базируются на энергии и эмоциях, и это забирает у тебя все и требует от тебя всего. Я тот, кем я являюсь, с хорошими и плохими вещами, и если я не могу делать это больше, то нужно остановиться".



"Ты должен быть лучшей версией себя, особенно в клубе вроде "Ливерпуля". Я не могу делать это на трех колесах, это не позволено, и я никогда не хотел быть пассажиром".



"Когда я подписывал новый контракт, у меня не было идеи уйти раньше времени. Я был на 100 процентов убежден, что доработаю до 2026 года".



"Я недооценил это, потому что думал, что мой энергетический уровень бесконечен, ведь так было всегда. Но сейчас это не так. А значит нужны перемены", — цитирует Клоппа The Independent.