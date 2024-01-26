"Наполи" арендовал Дендонкера у "Виллы"

Полузащитник "Астон Виллы" Леандер Дендонкер был арендован "Наполи" до конца сезона 2023/24.

В этом сезоне Дендонкер сыграл восемь матчей за "Виллу" в Премьер-Лиге, но на семь из них выходил на замену.



Дендонкер надеется, что в "Наполи" его игровое время увеличится, а если Леандер хорошо себя проявит в Италии, чемпионы Серии А смогут выкупить его по заранее оговоренной цене в 7.7 млн. фунтов.



Дендонкер принадлежит "Вилле" с сентября 2022, когда он был куплен у "Вулверхэмптона" за 13 млн. фунтов. С тех пор 28-летний бельгиец провел 36 матчей за бирмингемский клуб во всех соревнованиях, свой единственный гол забив против "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце.