"Юнайтед" не подпишет нападающего в январе

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что его клуб не подпишет нападающего в зимнее трансферное окно.

На днях "Юнайтед" объявил, что Антони Мартиаль перенес операцию на пахе и теперь пропустит более двух месяцев.



Тем не менее, "Юнайтед" не будет приглашать другого нападающего, несмотря на слухи насчет Брайана Бробби из "Аякса" и Каллума Уилсона из "Ньюкасла". Ситуация с правилами финансового фейр-плей просто не позволяет Тен Хагу совершать приобретения в январе.



"Я искал возможности, но у нас нет ресурсов. Нет ресурсов в плане ФФП, чтобы сделать что-нибудь с этим недостатком игроков на позиции нападающего".



"Конечно, у нас есть Рэшфорд, который может играть нападающего. Думаю, у нас есть некоторые другие альтернативы. Мы должны быть изобретательны".



"Теперь ясно, что Антони пропустит пару месяцев. Это создает пробел в нашем составе", — цитирует Тен Хага The Independent.