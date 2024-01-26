Алонсо высказался насчет ухода Клоппа из "Ливерпуля"

Хаби Алонсо Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал новость об уходе своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

Ранее днем Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона 2023/24. У "красных" есть несколько месяцев, чтобы определиться с преемником для Юргена.

Фаворитом букмекеров на замену Клоппу сразу же стал Алонсо, который считается одним из ярчайших молодых тренеров в Европе, а также провел пять лет в "Ливерпуле" в качестве игрока.

Алонсо не исключает свой отъезд из Леверкузена в конце сезона, однако в данный момент Хаби сосредоточен на "Байере", который лидирует в Бундеслиге, на четыре очка опережая действующего чемпиона в лице "Баварии".

"Во-первых, это стало сюрпризом для меня, но в то же время я испытываю огромное уважение к Юргену. Я восхищался им еще до того, как он пришел в "Ливерпуль", и в течение этих лет мое восхищение только росло, учитывая то, чего он добился и как он этого добился".

"В данный момент я по-настоящему счастлив здесь и наслаждаюсь своей работой здесь. Я чувствую, что каждый день и каждый матч являются испытанием, и мы находимся под давлением, но это красивое приключение, и я стараюсь изо всех сил, чтобы помочь своим игрокам подготовиться к тому, что ждет их в ближайшем матче. В этом моя цель".

"Что случится затем, я не знаю".

"Я был очень удивлен (новостью насчет ухода Клоппа). Мой фокус — на Леверкузене. В данный момент я по-настоящему счастлив здесь. Я по-прежнему имею большую мотивацию, и я очень доволен клубом и командой", — цитирует Алонсо Sky Sports.


Метки Алонсо, Байер, Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2024 18:00

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  1. link90 26.01.2024 18:32 # link90
    Можно Нагельсмана после Евро взять. Он или Хаби Алонсо только на горизонте

    (ответить)

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