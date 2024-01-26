Алонсо высказался насчет ухода Клоппа из "Ливерпуля"

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал новость об уходе своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

Ранее днем Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона 2023/24. У "красных" есть несколько месяцев, чтобы определиться с преемником для Юргена.



Фаворитом букмекеров на замену Клоппу сразу же стал Алонсо, который считается одним из ярчайших молодых тренеров в Европе, а также провел пять лет в "Ливерпуле" в качестве игрока.



Алонсо не исключает свой отъезд из Леверкузена в конце сезона, однако в данный момент Хаби сосредоточен на "Байере", который лидирует в Бундеслиге, на четыре очка опережая действующего чемпиона в лице "Баварии".



"Во-первых, это стало сюрпризом для меня, но в то же время я испытываю огромное уважение к Юргену. Я восхищался им еще до того, как он пришел в "Ливерпуль", и в течение этих лет мое восхищение только росло, учитывая то, чего он добился и как он этого добился".



"В данный момент я по-настоящему счастлив здесь и наслаждаюсь своей работой здесь. Я чувствую, что каждый день и каждый матч являются испытанием, и мы находимся под давлением, но это красивое приключение, и я стараюсь изо всех сил, чтобы помочь своим игрокам подготовиться к тому, что ждет их в ближайшем матче. В этом моя цель".



"Что случится затем, я не знаю".



"Я был очень удивлен (новостью насчет ухода Клоппа). Мой фокус — на Леверкузене. В данный момент я по-настоящему счастлив здесь. Я по-прежнему имею большую мотивацию, и я очень доволен клубом и командой", — цитирует Алонсо Sky Sports.