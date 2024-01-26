Шмадтке покинет "Ливерпуль" в конце зимнего окна
Йорг Шмадтке покинет должность спортивного директора "Ливерпуля" по окончании зимнего трансферного окна.
Шмадтке, известный по работе в "Вольфсбурге", "Кельне", "Ганновере" и "Алеманнии", присоединился к "Ливерпулю" прошлым летом, заступив на место покинувшего клуб Джулиана Уорда.
Йорг помог "Ливерпулю" перестроить свою линию полузащиты, подписав Алексиса Макаллистера, Доминика Собослаи, Райана Гравенберха и Ватару Эндо. Трое из этих четырех игроков прибыли из Бундеслиги.
Затем Шмадтке согласился остаться в "Ливерпуле" на январь, однако 1 февраля пути немецкого специалиста и мерсисайдского клуба разойдутся.
"Ливерпуль" — очень особенный клуб, поэтому возможность поработать здесь была огромной честью для меня, хотя я изначально знал, что проведу здесь только короткое время".
"Я бы хотел поблагодарить каждого — владельцев, главного тренера, персонал, игроков и фанатов — за поддержку, которую мне оказывали, и пожелать всего наилучшего в остатке сезона", — сообщил Шмадтке.
26.01.2024 17:00
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Почему все сьебывают от колбасы? Испортилась? :)
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Уйдёт Шматке, придёт Данилюке (крыса тыловая)
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Мак Алистера подписал Уорд. Можно сказать, что это был его прощальный подарок клубу.
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- Шматко ну ёмаё!
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