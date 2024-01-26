Шмадтке покинет "Ливерпуль" в конце зимнего окна

Йорг Шмадтке покинет должность спортивного директора "Ливерпуля" по окончании зимнего трансферного окна.

Шмадтке, известный по работе в "Вольфсбурге", "Кельне", "Ганновере" и "Алеманнии", присоединился к "Ливерпулю" прошлым летом, заступив на место покинувшего клуб Джулиана Уорда.



Йорг помог "Ливерпулю" перестроить свою линию полузащиты, подписав Алексиса Макаллистера, Доминика Собослаи, Райана Гравенберха и Ватару Эндо. Трое из этих четырех игроков прибыли из Бундеслиги.



Затем Шмадтке согласился остаться в "Ливерпуле" на январь, однако 1 февраля пути немецкого специалиста и мерсисайдского клуба разойдутся.



"Ливерпуль" — очень особенный клуб, поэтому возможность поработать здесь была огромной честью для меня, хотя я изначально знал, что проведу здесь только короткое время".



"Я бы хотел поблагодарить каждого — владельцев, главного тренера, персонал, игроков и фанатов — за поддержку, которую мне оказывали, и пожелать всего наилучшего в остатке сезона", — сообщил Шмадтке.