Шмадтке покинет "Ливерпуль" в конце зимнего окна

Йорг Шмадтке Йорг Шмадтке покинет должность спортивного директора "Ливерпуля" по окончании зимнего трансферного окна.

Шмадтке, известный по работе в "Вольфсбурге", "Кельне", "Ганновере" и "Алеманнии", присоединился к "Ливерпулю" прошлым летом, заступив на место покинувшего клуб Джулиана Уорда.

Йорг помог "Ливерпулю" перестроить свою линию полузащиты, подписав Алексиса Макаллистера, Доминика Собослаи, Райана Гравенберха и Ватару Эндо. Трое из этих четырех игроков прибыли из Бундеслиги.

Затем Шмадтке согласился остаться в "Ливерпуле" на январь, однако 1 февраля пути немецкого специалиста и мерсисайдского клуба разойдутся.

"Ливерпуль" — очень особенный клуб, поэтому возможность поработать здесь была огромной честью для меня, хотя я изначально знал, что проведу здесь только короткое время".

"Я бы хотел поблагодарить каждого — владельцев, главного тренера, персонал, игроков и фанатов — за поддержку, которую мне оказывали, и пожелать всего наилучшего в остатке сезона", — сообщил Шмадтке.


Метки Ливерпуль, Шмадтке

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2024 17:00

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  1. chelsiukpro 26.01.2024 18:13 # chelsiukpro
    Почему все сьебывают от колбасы? Испортилась? :)

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  2. chelsea88 26.01.2024 17:52 # chelsea88
    Уйдёт Шматке, придёт Данилюке (крыса тыловая)

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  3. liverpool888 26.01.2024 17:47 # liverpool888
    Мак Алистера подписал Уорд. Можно сказать, что это был его прощальный подарок клубу.

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  4. cristian-romero 26.01.2024 17:16 # cristian-romero
    - Шматко ну ёмаё!

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