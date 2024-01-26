Клопп пообещал, что "Ливерпуль" останется его единственным английским клубом

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что не возглавит другой клуб в Англии.

Ранее в пятницу 56-летний Клопп анонсировал свой уход из "Ливерпуля" по окончании этого сезона, несмотря на то, что его контракт рассчитан до 2026 года.



Свое решение Клопп объяснил тем, что у него "заканчивается энергия", и прежде всего Юрген намерен отдохнуть.



Клопп не обещает, что никогда больше не будет тренировать, однако "Ливерпуль" так и останется единственным английским клубом немецкого специалиста.



"Вы можете спросить меня: "Будешь ли ты снова работать главным тренером?" Сейчас я бы ответил "нет". Но, разумеется, я не знаю, как буду себя чувствовать, потому что я никогда не оказывался в такой ситуации. Но я знаю наверняка, что никогда, никогда не буду тренировать другой клуб в Англии, нежели "Ливерпуль", — цитирует Клоппа Sky Sports.