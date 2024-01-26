Клопп объявил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил об уходе со своего поста в конце этого сезона.

Клопп тренирует "Ливерпуль" с октября 2015 и имеет рассчитанный до июня 2026 года контракт.

С момента своего назначения Клопп выиграл Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, а также принес "Ливерпулю" первый за 30 лет чемпионский титул.

Свое решение оставить "Ливерпуль" раньше времени 56-летний немец объясняет тем, что у него "заканчивается энергия".

"Я сказал клубу еще в ноябре. Я могу понять, что это шок для многих людей в момент, когда впервые слышишь это, но, разумеется, я могу объяснить — или, по крайне мере, попытаться объяснить".

"Я люблю абсолютно все, что связано с этим клубом, я люблю все, что связано с городом, я люблю все, что связано с нашими болельщиками, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю все. Но я все равно принимаю это решение, и это показывает вам мою решимость".

"Дело в том, что у меня заканчивается энергия. Разумеется, сейчас у меня нет проблем. Я знал, что однажды мне придется объявить об этом, но сейчас я абсолютно в порядке. Я знаю, что не могу делать эту работу снова, снова, снова и снова".

"После всех этих проведенных лет вместе, после всех этих пережитых вещей вместе между вами растет уважение, между вами растет любовь, и, по крайней мере, я обязан вам правду — и вот вам правда", — объясняет Клопп.


Метки Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. van-dijk 26.01.2024 16:26 # van-dijk
    Лэмпарда берите уже. Такой топарь без работы сидит, Джеррард ахуеет!

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  2. van-dijk 26.01.2024 16:25 # van-dijk
    Лэмпард
    Путин
    Ливерпуль

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  3. bangladesh 26.01.2024 16:15 # bangladesh
    Вообще его уход мною прослеживался, особенно когда он каждый раз продлевал контракт и выдавал спичи, где между строк можно было это понять.

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  4. redspool 26.01.2024 16:12 # redspool
    Неожиданно. Особенно, на фоне продления до 26-го года в апреле 22-го. Краветц и Лейндерс тоже не дорабатывают свои контракты и уходят. Посмотрим, что будет дальше. В итоге, восемь с половиной сезонов. И "это было круто"(с), Юрген!

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  5. zaeba1l 26.01.2024 16:11 # zaeba1l
    Ливерпуль не кремль... Тут нах никому не надо, чтоб кого-то выносили ногами вперед.
    ----------------
    ЛИВЕРПУЛЬ САМЫЙ ВЕЛИКИЙ КЛУБ МИРА!
    Почему Великий? Потому, что у него есть ДУХ...
    Это не владельцы клуба, не тренеры и не игроки.
    Тут другое. Это просто САМ МИР ФУТБОЛА.
    Основа его – суппортеры, болельщики, ФАНАТЫ.
    Тренерам и игрокам сюда нужно стремиться и пробиться.
    Но не поняв и приняв ДУХА клуба у них нет шанса.
    Фанаты не простят предательства, малодушия...
    Это никакими деньгами не измеряется.
    ЛИВЕРПУЛЬ — ЭТО ЛЮБОВЬ! ЭТО НАВСЕГДА.
    YNWA!

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  6. kukuruzko 26.01.2024 16:10 # kukuruzko
    Моуриньо
    Путин
    Ливерпуль

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  7. dexter 26.01.2024 16:09 # dexter
    Ну вполне себе подходящее время для ухода. Оформляем покер и прощаемся с Юрой на можорной ноте. Летом выбор из тренеров будет огромный: Алонсо, Наггель, Флик, Тухель, Де Дзерби. Можно попробовать договориться со Спалетти о совмещении. Шматко так же покидает пост спорт дира, что не может не радовать. Как раз подберем синергирующий дуэт.

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  8. bangladesh 26.01.2024 16:07 # bangladesh
    Вроде наш тренер уходит но горят офк пенсопотаскушки — ничего нового.

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  9. gameboy 26.01.2024 16:06 # gameboy
    почему шлёпала бембо не на войне? Девка что ли))

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  10. yela 26.01.2024 16:04 # yela
    Заебался человек.
    Красавчик, что так откровенно

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  11. bembo 26.01.2024 16:03 # bembo
    Как думаете куда пропала бабуля? Боюсь ее инфаркт прихватил...не выдержало сердечко

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  12. skydreams 26.01.2024 16:03 # skydreams
    сосиджу бы перед тем, как прочитает, нитроглицеринчику бахнуть, не молодой уже всё-таки))

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  13. bembo 26.01.2024 15:57 # bembo
    1 апл и 1 лч за 10 лет хахаха жук выжал максимум из этого портового сброда

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  14. narcot 26.01.2024 15:53 # narcot
    красноносый объявил об уходе и забрал апл. сможет ли так насекомое?

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  15. arthur-naprimer 26.01.2024 15:49 # arthur-naprimer
    Жаль, что такой топ уходит из АПЛ, пусть даже из клуба принципиальных соперников. Без него АПЛ будет скучнее.

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  16. nightmare- 26.01.2024 15:45 # nightmare-
    Ливерпуль вернётся в ряды середняков, это все понимают.

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  17. fiezzo 26.01.2024 15:45 # fiezzo
    Техас, Россия, Беларусь - вместе мы - святая Русь!

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  18. gavriil 26.01.2024 15:44 # gavriil
    Сделал красиво ушел в прайме. Спасибо!

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  19. p0z1t1v3 26.01.2024 15:42 # p0z1t1v3
    Спасибо за всё Юра! YNWA! Клопп навсегда останется ТОП! =)

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  20. breadpeat 26.01.2024 15:41 # breadpeat
    мдээ... колбаска подешевеет

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