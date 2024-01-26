Клопп объявил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил об уходе со своего поста в конце этого сезона.
Клопп тренирует "Ливерпуль" с октября 2015 и имеет рассчитанный до июня 2026 года контракт.
С момента своего назначения Клопп выиграл Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, а также принес "Ливерпулю" первый за 30 лет чемпионский титул.
Свое решение оставить "Ливерпуль" раньше времени 56-летний немец объясняет тем, что у него "заканчивается энергия".
"Я сказал клубу еще в ноябре. Я могу понять, что это шок для многих людей в момент, когда впервые слышишь это, но, разумеется, я могу объяснить — или, по крайне мере, попытаться объяснить".
"Я люблю абсолютно все, что связано с этим клубом, я люблю все, что связано с городом, я люблю все, что связано с нашими болельщиками, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю все. Но я все равно принимаю это решение, и это показывает вам мою решимость".
"Дело в том, что у меня заканчивается энергия. Разумеется, сейчас у меня нет проблем. Я знал, что однажды мне придется объявить об этом, но сейчас я абсолютно в порядке. Я знаю, что не могу делать эту работу снова, снова, снова и снова".
"После всех этих проведенных лет вместе, после всех этих пережитых вещей вместе между вами растет уважение, между вами растет любовь, и, по крайней мере, я обязан вам правду — и вот вам правда", — объясняет Клопп.
26.01.2024 15:00
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Последние комментарии:
Лэмпарда берите уже. Такой топарь без работы сидит, Джеррард ахуеет!
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Лэмпард
Путин
Ливерпуль
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Вообще его уход мною прослеживался, особенно когда он каждый раз продлевал контракт и выдавал спичи, где между строк можно было это понять.
(ответить)
Неожиданно. Особенно, на фоне продления до 26-го года в апреле 22-го. Краветц и Лейндерс тоже не дорабатывают свои контракты и уходят. Посмотрим, что будет дальше. В итоге, восемь с половиной сезонов. И "это было круто"(с), Юрген!
(ответить)
Ливерпуль не кремль... Тут нах никому не надо, чтоб кого-то выносили ногами вперед.
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ЛИВЕРПУЛЬ САМЫЙ ВЕЛИКИЙ КЛУБ МИРА!
Почему Великий? Потому, что у него есть ДУХ...
Это не владельцы клуба, не тренеры и не игроки.
Тут другое. Это просто САМ МИР ФУТБОЛА.
Основа его – суппортеры, болельщики, ФАНАТЫ.
Тренерам и игрокам сюда нужно стремиться и пробиться.
Но не поняв и приняв ДУХА клуба у них нет шанса.
Фанаты не простят предательства, малодушия...
Это никакими деньгами не измеряется.
ЛИВЕРПУЛЬ — ЭТО ЛЮБОВЬ! ЭТО НАВСЕГДА.
YNWA!
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Моуриньо
Путин
Ливерпуль
(ответить)
Ну вполне себе подходящее время для ухода. Оформляем покер и прощаемся с Юрой на можорной ноте. Летом выбор из тренеров будет огромный: Алонсо, Наггель, Флик, Тухель, Де Дзерби. Можно попробовать договориться со Спалетти о совмещении. Шматко так же покидает пост спорт дира, что не может не радовать. Как раз подберем синергирующий дуэт.
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Вроде наш тренер уходит но горят офк пенсопотаскушки — ничего нового.
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почему шлёпала бембо не на войне? Девка что ли))
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Заебался человек.
Красавчик, что так откровенно
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Как думаете куда пропала бабуля? Боюсь ее инфаркт прихватил...не выдержало сердечко
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сосиджу бы перед тем, как прочитает, нитроглицеринчику бахнуть, не молодой уже всё-таки))
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1 апл и 1 лч за 10 лет хахаха жук выжал максимум из этого портового сброда
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красноносый объявил об уходе и забрал апл. сможет ли так насекомое?
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Жаль, что такой топ уходит из АПЛ, пусть даже из клуба принципиальных соперников. Без него АПЛ будет скучнее.
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Ливерпуль вернётся в ряды середняков, это все понимают.
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Техас, Россия, Беларусь - вместе мы - святая Русь!
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Сделал красиво ушел в прайме. Спасибо!
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Спасибо за всё Юра! YNWA! Клопп навсегда останется ТОП! =)
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мдээ... колбаска подешевеет
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