Клопп объявил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил об уходе со своего поста в конце этого сезона.

Клопп тренирует "Ливерпуль" с октября 2015 и имеет рассчитанный до июня 2026 года контракт.



С момента своего назначения Клопп выиграл Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, а также принес "Ливерпулю" первый за 30 лет чемпионский титул.



Свое решение оставить "Ливерпуль" раньше времени 56-летний немец объясняет тем, что у него "заканчивается энергия".



"Я сказал клубу еще в ноябре. Я могу понять, что это шок для многих людей в момент, когда впервые слышишь это, но, разумеется, я могу объяснить — или, по крайне мере, попытаться объяснить".



"Я люблю абсолютно все, что связано с этим клубом, я люблю все, что связано с городом, я люблю все, что связано с нашими болельщиками, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю все. Но я все равно принимаю это решение, и это показывает вам мою решимость".



"Дело в том, что у меня заканчивается энергия. Разумеется, сейчас у меня нет проблем. Я знал, что однажды мне придется объявить об этом, но сейчас я абсолютно в порядке. Я знаю, что не могу делать эту работу снова, снова, снова и снова".



"После всех этих проведенных лет вместе, после всех этих пережитых вещей вместе между вами растет уважение, между вами растет любовь, и, по крайней мере, я обязан вам правду — и вот вам правда", — объясняет Клопп.