"Вест Хэм" арендовал Филлипса у "Сити"

"Вест Хэм" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.

В своем втором сезоне после перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов Филлипс сыграл только четыре матча за "Сити" в Премьер-Лиге, причем все четыре были выходами на замену.



Ситуация с игровым временем не устраивала Калвина в свете приближения Евро-2024, поэтому на вторую часть сезона 2023/24 28-летний игрок сборной Англии отправился в "Вест Хэм".



The Athletic уточняет, что "Вест Хэм" не получил опции выкупа Филлипса, вопреки ожиданиям.



Дебютировать за команду Дэвида Мойеса Филлипс, взявший футболку с 11-м номером, сможет в следующий четверг, когда на Лондонский стадион пожалует "Борнмут" в рамках Премьер-Лиги.



"Я очень доволен оказаться здесь. Насчет моего перехода в "Вест Хэм" всегда было много спекуляций, потому я очень взволнован, наконец, оказаться здесь. У меня такие большие ожидания от второй половины сезона в клубе, и мне не терпится стать частью этого".



"Здесь невероятная группа игроков, и если я смогу прийти и добавить мастерства, на которое я способен, тогда, уверен, мы сможем дать фанатам "Вест Хэма" достаточно причин для восторга на остаток сезона", — сообщил Филлипс.



