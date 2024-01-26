"Вест Хэм" арендовал Филлипса у "Сити"
"Вест Хэм" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.
В своем втором сезоне после перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов Филлипс сыграл только четыре матча за "Сити" в Премьер-Лиге, причем все четыре были выходами на замену.
Ситуация с игровым временем не устраивала Калвина в свете приближения Евро-2024, поэтому на вторую часть сезона 2023/24 28-летний игрок сборной Англии отправился в "Вест Хэм".
The Athletic уточняет, что "Вест Хэм" не получил опции выкупа Филлипса, вопреки ожиданиям.
Дебютировать за команду Дэвида Мойеса Филлипс, взявший футболку с 11-м номером, сможет в следующий четверг, когда на Лондонский стадион пожалует "Борнмут" в рамках Премьер-Лиги.
"Я очень доволен оказаться здесь. Насчет моего перехода в "Вест Хэм" всегда было много спекуляций, потому я очень взволнован, наконец, оказаться здесь. У меня такие большие ожидания от второй половины сезона в клубе, и мне не терпится стать частью этого".
"Здесь невероятная группа игроков, и если я смогу прийти и добавить мастерства, на которое я способен, тогда, уверен, мы сможем дать фанатам "Вест Хэма" достаточно причин для восторга на остаток сезона", — сообщил Филлипс.
26.01.2024 14:00
Просмотров: 1391
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Клопп герой нашего времени и навсегда останется лучшим. Я почему то не расстроен по его уходу... мы все знали, что этот день наступит
(ответить)
Клопп уходит.
Наконец то увидим красивую комбинационную атакующую игру, а не вот этот вот бей-бнги е*аное.
Ливерпуль > Клопп.
Спасибо за во многом рандомные трофеи.
YNWA!!!
(ответить)
ща лузерка пойдёт по пизде, а голубых прижмут за траты, и пуссинал будет гегемоном ухехехехехехехеххехехе
(ответить)
На таком фоне, не удивлюсь если и Пеп выступит с заявлением??
(ответить)
Ебать картонный экшен вспоминают в 2к24 году орууууу
(ответить)
Вообще, нормальные любители английского футбола должны немного огорчиться внезависимости от клуба, который они поддерживают. Клопп давал экшона всей АПЛ. С ним веселее, чем без него. Это потеря для всех.
(ответить)
Филя на фото несовсем тот филя! А чего голубятня защала выкуп включить в контракт? Защали или почуяли что БАН на трансферы надвигается......
(ответить)
У пинсов одна радость - у соседа корова сдохла. Хоть какой-то праздник на мостовой, что уж тут))))
ехехехе ахахаха оррууу. мда.
(ответить)
Придет Алонсо и будет так же, так что можете обратно закатывать губки свои
(ответить)
АХАХАХ КАРМА СУКА, ТЕПЕРЬ ЛУЗИРКА ЗАЙМЕТ МЕСТО ЧЛЕНЧЕ, А ЧЛЕНЧЕ ПОПОЛЗЕТ НА ТРОН
ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
пи3да ЛУЗИРКЕ ХАХАХАХАХ теперь какой тренер пойдет этих хламарей тренировать ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
(ответить)
Че там по залупулю?
(ответить)
портовые обрыгына, вылезайте из-под шконарей арюююююююююююююю
(ответить)
Что за херня на глагне?
(ответить)
Алонсо в ЛФК!
(ответить)
Ну все подливеры, вот и пришло впше время греть парашу. Даже с гением клоппом смогли только 1 апл урвать и 1 лч. Позорники , теперь ща -0 будете бороться
(ответить)
RIP((
Юрген Клопп сообщил, что уйдёт из «Ливерпуля» по окончании текущего сезона после девяти лет работы в клубе: по словам немецкого специалиста, у него больше «нет энергии», чтобы выполнять эту работу на прежнем уровне
(ответить)
25 штатов США уже поддержали губернатора Техаса в его желании самостоятельно решить вопрос с нелегальной миграцией. Так же на сторону губернатора стал бульдозер американской политики Дональд Трамп. У демократов натуральная истерика и они требуют прекратить это, угрожают лишить Техас своей национальной гвардии вообще. Пикантности конфликту добавляет то, что Техас - единственное независимое государство, которое в свое время вошло в США на особых условиях, плюс это гигантский штат с 30 миллионами населения. Желаю Техасу не только обрести свое право в борьбе, но и повести против демократов и федерального центра другие сочувствующие штаты. Продолжайте работу. Быть добру!
(ответить)
Там Клопп об уходе заявил, а Миха чупшана на главную вешает
(ответить)
Уанпуль к мооон!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий