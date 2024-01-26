"Вест Хэм" арендовал Филлипса у "Сити"

Калвин Филлипс "Вест Хэм" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.

В своем втором сезоне после перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов Филлипс сыграл только четыре матча за "Сити" в Премьер-Лиге, причем все четыре были выходами на замену.

Ситуация с игровым временем не устраивала Калвина в свете приближения Евро-2024, поэтому на вторую часть сезона 2023/24 28-летний игрок сборной Англии отправился в "Вест Хэм".

The Athletic уточняет, что "Вест Хэм" не получил опции выкупа Филлипса, вопреки ожиданиям.

Дебютировать за команду Дэвида Мойеса Филлипс, взявший футболку с 11-м номером, сможет в следующий четверг, когда на Лондонский стадион пожалует "Борнмут" в рамках Премьер-Лиги.

"Я очень доволен оказаться здесь. Насчет моего перехода в "Вест Хэм" всегда было много спекуляций, потому я очень взволнован, наконец, оказаться здесь. У меня такие большие ожидания от второй половины сезона в клубе, и мне не терпится стать частью этого".

"Здесь невероятная группа игроков, и если я смогу прийти и добавить мастерства, на которое я способен, тогда, уверен, мы сможем дать фанатам "Вест Хэма" достаточно причин для восторга на остаток сезона", — сообщил Филлипс.

Калвин Филлипс


Метки аренда, Вест Хэм, Манчестер Сити, трансферы, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1391

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 26.01.2024 15:05 # largo-winch
    Клопп герой нашего времени и навсегда останется лучшим. Я почему то не расстроен по его уходу... мы все знали, что этот день наступит

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  2. b84 26.01.2024 14:57 # b84
    Клопп уходит.
    Наконец то увидим красивую комбинационную атакующую игру, а не вот этот вот бей-бнги е*аное.
    Ливерпуль > Клопп.
    Спасибо за во многом рандомные трофеи.
    YNWA!!!

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  3. narcot 26.01.2024 14:57 # narcot
    ща лузерка пойдёт по пизде, а голубых прижмут за траты, и пуссинал будет гегемоном ухехехехехехехеххехехе

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  4. largo-winch 26.01.2024 14:57 # largo-winch
    На таком фоне, не удивлюсь если и Пеп выступит с заявлением??

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  5. gameboy 26.01.2024 14:54 # gameboy
    Ебать картонный экшен вспоминают в 2к24 году орууууу

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  6. vyrentz 26.01.2024 14:53 # vyrentz
    Вообще, нормальные любители английского футбола должны немного огорчиться внезависимости от клуба, который они поддерживают. Клопп давал экшона всей АПЛ. С ним веселее, чем без него. Это потеря для всех.

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  7. chelsiukpro 26.01.2024 14:53 # chelsiukpro
    Филя на фото несовсем тот филя! А чего голубятня защала выкуп включить в контракт? Защали или почуяли что БАН на трансферы надвигается......

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  8. vyrentz 26.01.2024 14:52 # vyrentz
    У пинсов одна радость - у соседа корова сдохла. Хоть какой-то праздник на мостовой, что уж тут))))

    ехехехе ахахаха оррууу. мда.

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  9. vyrentz 26.01.2024 14:39 # vyrentz
    Придет Алонсо и будет так же, так что можете обратно закатывать губки свои

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  10. bembo 26.01.2024 14:38 # bembo
    АХАХАХ КАРМА СУКА, ТЕПЕРЬ ЛУЗИРКА ЗАЙМЕТ МЕСТО ЧЛЕНЧЕ, А ЧЛЕНЧЕ ПОПОЛЗЕТ НА ТРОН
    ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

    пи3да ЛУЗИРКЕ ХАХАХАХАХ теперь какой тренер пойдет этих хламарей тренировать ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

    (ответить)

  11. gameboy 26.01.2024 14:34 # gameboy
    Че там по залупулю?

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  12. narcot 26.01.2024 14:28 # narcot
    портовые обрыгына, вылезайте из-под шконарей арюююююююююююююю

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  13. imf-tau 26.01.2024 14:19 # imf-tau
    Что за херня на глагне?

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  14. kos9k 26.01.2024 14:19 # kos9k
    Алонсо в ЛФК!

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  15. quavo 26.01.2024 14:12 # quavo
    Ну все подливеры, вот и пришло впше время греть парашу. Даже с гением клоппом смогли только 1 апл урвать и 1 лч. Позорники , теперь ща -0 будете бороться

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  16. superpedik101 26.01.2024 14:05 # superpedik101
    RIP((



    Юрген Клопп сообщил, что уйдёт из «Ливерпуля» по окончании текущего сезона после девяти лет работы в клубе: по словам немецкого специалиста, у него больше «нет энергии», чтобы выполнять эту работу на прежнем уровне

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  17. fiezzo 26.01.2024 14:03 # fiezzo
    25 штатов США уже поддержали губернатора Техаса в его желании самостоятельно решить вопрос с нелегальной миграцией. Так же на сторону губернатора стал бульдозер американской политики Дональд Трамп. У демократов натуральная истерика и они требуют прекратить это, угрожают лишить Техас своей национальной гвардии вообще. Пикантности конфликту добавляет то, что Техас - единственное независимое государство, которое в свое время вошло в США на особых условиях, плюс это гигантский штат с 30 миллионами населения. Желаю Техасу не только обрести свое право в борьбе, но и повести против демократов и федерального центра другие сочувствующие штаты. Продолжайте работу. Быть добру!

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  18. mrjingles 26.01.2024 14:02 # mrjingles
    Там Клопп об уходе заявил, а Миха чупшана на главную вешает

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  19. v-0987654321 26.01.2024 14:01 # v-0987654321
    Уанпуль к мооон!

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