Бербатов признался, что его злит игра Антони

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов признался, что испытывает злость, наблюдая за игрой Антони в этом сезоне.

Позади уже более половины сезона, а Антони до сих пор не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи за "Юнайтед".



Бербатов считает, что остаток сезона должен стать испытательным сроком для Антони, и если экс-игрок "Аякса" его провалит, то должен будет покинуть "Юнайтед".



"Когда я наблюдаю за ним как фанат, я становлюсь злым, потому что это вызывает разочарование. Я не хочу сравнивать его ни с кем, потому что у каждого игрока бывают сложные периоды. Если Антони не может это преодолеть, тогда ему нужно уйти".



"В каком-то смысле я симпатизирую Антони, потому что его талант очевиден, и я могу видеть, что порой он старается".



"Он выглядит злым и разочарованным, когда играет, и поэтому он усложняет вещи, теряет мяч и становится еще злее".



"Антони нужен кто-нибудь на поле, кто покажет ему, куда бежать, как бежать и когда избавляться от мяча. Если он не может найти эти ответы самостоятельно, ему нужен тренер, друг, агент, его отец, чтобы дать ему совет".



"Ему даже следует начать смотреть видео некоторых правых вингеров, которые были здесь до него. Если и после этого он не сможет проявлять себя, тогда очевидно, что это просто не сработает".



"Антони заслуживает чуть больше времени, потому что это несправедливо. Если он исправит свои ошибки, то будет полезен для команды".



"Ему нужно быть умнее и понимать, как справляться с критикой. Полагаю, если игра Антони не будет соответствовать стандартам к концу сезона, он захочет уйти", — сообщил Бербатов Betfair.