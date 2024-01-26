Гвардиола пожелал Филлипсу удачи в "Вест Хэме"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожелал удачи своему полузащитнику Калвину Филлипсу в "Вест Хэм".

В данный момент "Вест Хэм" готовится подтвердить переход Филлипса из "Сити" на правах аренды до конца сезона. Ожидается, что "молотобойцы" также получат опцию выкупа Калвина.



В этом сезоне Филлипс сыграл менее 90 минут за "Сити", и Гвардиола чувствует себя виноватым за это.



"Надеюсь, он получит игровые минуты, которые заслуживает и которые я не смог ему дать. Я желаю ему удачи. Я много раз говорил, что он исключительный человек и футболист, иначе его бы не было в сборной. Надеюсь, он покажет, кем он является".



"Конечно, если бы я дал ему сыграть 10-15 матчей подряд, он бы и здесь показал, что он хорош, но я не дал ему этого, и я чувствую себя ответственным за это".



"Но в то же время я честен с собой. Здесь у меня в распоряжении целая команда, и я должен принимать решения".



"Я лишь могу сказать, что я так благодарен за его поведение на поле и за его пределами. Надеюсь, он обретет игровые минуты, а что касается следующего сезона, то мы еще посмотрим", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.